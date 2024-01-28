Kan testiyle beyin tümörü teşhisi! Risklerini en aza indiriyor...

Beyin tümörleri, beyindeki anormal hücre büyümesini ifade eder. İyi veya kötü huylu olabilirler. Belirtiler arasında baş ağrısı, mide bulantısı, denge kaybı ve davranış değişiklikleri yer alır. Tedavi seçenekleri cerrahi, radyoterapi ve kemoterapiyi içerebilir. Erken tanı ve tedavi önemlidir.

DIŞ HABERLER Giriş Tarihi: 28.01.2024 09:54 PAYLAŞ ABONE OL

İngiltere'de yapılan araştırma, yeni bir kan testinin ölümcül beyin tümörlerinin teşhisine yardımcı olabileceğini gösterdi. Imperial College London'ın bir parçası olan Beyin Tümörü Araştırma Mükemmeliyet Merkezi'nin araştırması, standart kan örnekleriyle hastalığın izlerini tespit edebildiğini ortaya çıkardı. Bu yöntemin, çoğu beyin tümörünü teşhis etmek için kullanılan riskli cerrahi ihtiyacını azaltabilir. Ayrıca, beyin tümörü tedavisini hızlandırabilir. Uzmanlara göre, kullanılan 'sıvı biyopsi'nin özellikle erişilemeyen beyin tümörleri olan hastalar için faydalı olacak. Kan testi sayesinde tedaviye mümkün olan en kısa sürede başlanabilecek.