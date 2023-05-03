Kanal Tedavisi Sonrası Beslenme Nasıl Olmalı? Kanal Tedavisinden Sonra Ne Zaman Yemek Yenir, Ne Yenir?

Kanal tedavisi sonrası beslenme nasıl olmalı sorusu araştırılırken konu ile ilgili uzman görüşleri dikkate alınmalıdır. Tedaviden en yüksek verimin alınması için beslenme alışkanlıklarının gözden geçirilmesi gerekir. Peki, kanal tedavisinden sonra yemek ne zaman yenir? Kanal tedavisinden sonra belli beslenme kurallarına uyulması çok önemlidir. Kanal tedavisi sonrası ne zaman yemek yenir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Kanal Tedavisi Sonrası Beslenme Nasıl Olmalı?

Kanal tedavisi, çekilmesi gerekmeyecek ölçüde çürümüş olan dişlere yapılan bir tedavi yöntemidir. Kanal tedavisi ile dişin çürük kısımları temizlenir ve kanala doğru bir boşluk oluşturulur. Oluşan boşluk, dolgu ile kapatılır ve dişin hava almasının önüne geçilir. Yapılan uygulama ile dişin çürük kısımları temizlendiği gibi çürüme de durdurulmuş olur.

Kanal tedavisi sonrası beslenme de dikkate alınması gereken ve merak edilen konular arasındadır. Kanal tedavisi sonrasında diş sağlığının korunması için beslenme alışkanlıklarının da gözden geçirilmesi gerekir.

Kanal Tedavisinden Sonra Yemek Ne Zaman Yenir?

Kanal tedavisi sonrası yapılması gerekenler konusunda diş hekiminin tavsiyeleri dikkate alınmalıdır. Bu tavsiyelerin başında hangi yiyeceklerin yenip yenilemeyeceği yer alır. Kanal tedavisi sonrasında en az 2 saat herhangi bir şey yenmemelidir. Sonrasındaki 24 saatlik süre içinde ise sert, çıtır ve yapışkan yiyeceklerin tüketilmemesi tavsiye edilir. Ayrıca çok sıcak ve çok soğuk yiyecek ve içeceklerin de tüketilmemesi gerekir. Kanal tedavisinden sonra mümkün olduğu kadar yumuşak ve ılık besinlerin tüketilmesi çok daha uygundur.