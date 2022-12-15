Kanda Albumin Nedir? Kan Tahlilinde Albümin Yüksekliği ve Düşüklüğü Ne Anlama Gelir, Referans Aralığı İle Normal Değeri Kaç Olmalı?

Kan değerlerinden biri olan Albümin yüksekliği ne anlama gelir diyen çok sayıda hasta vardır. Vücudun su toplaması ve şişmesi gibi sonuçları olduğu için insanlar, kanda Albümin yüksek olursa ne olur diye düşünür. Farklı şikayetler nedeniyle uzmanlara başvuran kişiler, Albümin testi neden istenir diye merak eder. Yüksekliği kadar düşüklüğü de bir sorun olan Albümin düşüklüğü nedir ve nasıl tedavi edilir diye araştırılır. Peki Albümin ne işe yarar? Düşük olanlarda Albümin nasıl yükseltilir?

Albümin Nedir ve Yüksekliği Ne Anlama Gelir?

Albümin, kanda dolaşan bir proteindir. Tıp dünyasında bilinen diğer isimleri, "serumalbumin" ve "serum albümini"dir. Bu protein, karaciğer tarafından salgılanır ve amino asitler tarafından sentezlenir. Albüminin temel görevi ise onkotik basıncı kontrol altında tutmaktır. Bir diğer görevi ise protein taşımaktır. Hücrelere ve dokulara, ihtiyaçları olan maddeleri ulaştırmayı sağlar. Bunlar arasında, yağ asitleri, amino asitler, vitaminler, mineraller ve eser elementler bulunur. Albümin, bu maddeleri hedef hücreye götürür. Bahsi geçen moleküller, Albümine bağlı olduklarında aktif olamazlar, ancak ondan salındıklarında etkili hale gelirler.

Kandaki albümin seviyesinin yüksek olması durumuna "Albüminemi" adı verilir. Albümin oranı yüksek olduğunda, ödem, halsizlik, uyuma isteği, baş dönmesi, karın ağrısı, ağız kuruluğu, sık idrara çıkma ve kemiklerde sızı oluşur. Yüksek olmasının nedenleri arasında, şeker hastalığı, aşırı terleme ve ishalin neden olduğu sıvı kaybı ile idrar söktürücü ilaçlar vardır.

Bu proteinin düşük olması durumunda, büyük çaplı protein moleküllerinin geniş olmayan damarlardan geçmesi imkansızdır. Çünkü, onkotik basıncı düzenleyecek yeterli oranda değildir. Bundan dolayı, ödem, yorgunluk, vücudun farklı bölgelerinde oluşan morluklar, kilo kaybı, karın bölgesinde şişlik ve iştahsızlık meydana gelir. Albümin düşüklüğüne (Hipoalbünemi) zemin hazırlayan nedenler arasında, alkol kullanımı, siroz ve hepatit gibi karaciğer hastalıkları, mide ülseri, diyabet, tiroit sorunları, yatağa bağlı olma, beslenme bozukluğu, çölyak hastalığı ve ishal bulunur.

Albümin Seviyesi Nasıl Yükseltilir?

Yetişkinlerde normal Albümin değerleri, kanda 3,4 - 5,4 g/dl, idrarda ise 0 ve 8 mg/dl olması gerekir. Bu rakamların altındakiler düşük kabul edilir ve yükseltmek için aşağıdaki besinlerin tüketilmesi faydalıdır.

Süt, peynir ve tereyağı

Kırmızı et ve balık

Baklagiller

Kuru yemişler

Soya

Pirinç

Yulaf

Çavdar

Patates

Fasulye

Bezelye

Fıstık ezmesi

Yumurta

Tüm bunlara ek olarak, bol miktarda su tüketilmesi ve ishale neden olabilecek gıdalardan uzak durulması Albümin düşüklüğünü önlemeye yardımcı olur.