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Kanda Aldolaz Nedir? Kan Tahlilinde Aldolaz Yüksekliği ve Düşüklüğü Ne Anlama Gelir, Referans Aralığı İle Normal Değeri Kaç Olmalı?

Kanda aldolaz nedir sorusu enzimleri ile ilgili sorun yaşayan kişilerin yanıtını bilmesi gereken konular arasında yer alır. Aldolaz yüksekliği nede olur ya da aldolaz nedir sorularının tam olarak yanıtını bilmek tedavinin seyrini tedavi etmek açısından önemlidir. Bununla birlikte aldolaz eksikliği neden olur sorusu da bu süreçte önem verilmesi gereken bilgilerden biridir.

Giriş Tarihi: 15.12.2022 12:29 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022 12:29
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KANDA ALDOLAZ NEDİR? KAN TAHLİLİNDE ALDOLAZ YÜKSEKLİĞİ VE DÜŞÜKLÜĞÜ NE ANLAMA GELİR, REFERANS ARALIĞI İLE NORMAL DEĞERİ KAÇ OLMALI?

Kanda aldolaz nedir sorusuna glukozu enerjiye dönüştüren bir enzimdir yanıtı verilebilir. Aldolaz enzimi nedir ne işe yarar sorusuna yanıt bulmak bu enzimin vücut için önemini kavramada önemlidir. Aldolaz hangi enzim tipine aittir konusu da sağlıklı bir yaşam açısından dikkat edilen bir konudur. Kan tahlilinde aldolaz yüksekliği ve düşüklüğü ne anlama gelir, referans aralığı ile normal değerleri kaç olmalı yanıtlarını paylaştık.

Kanda Aldolaz Nedir?

Aldolaz vücuttaki glukozun enerjiye dönüşmesini sağlayan bir enzim türüdür. Vücudun her yerinde bulunan bu enzim genel olarak kas dokularında yüksek miktarlarda bulunmaktadır. Hastaya kas ya da karaciğer hastalığı olduğunda bu enzimin değerlerinde de yükselmeler meydana gelmektedir. Aldolaz testi yüksek ya da düşük ise bu durum kas dokularında ya da karaciğerde bir hasar olduğu anlamına gelmektedir. Bu değer için normal kabul edilen erişkinlerde 1,0- 7,5 Unit/L değeridir. Kadın ve erkeklerde farklılık gösterebilmektedir.

Aldolaz Enzimi Yüksekliği Nedenleri

Aldolaz enziminin yükselmesine neden olabilen birçok önemli faktör bulunmaktadır. Bu enzim vücudun birçok yerinde bulunsa da belli alanlarda daha da yoğunlukta olabilmektedir. Yükselme nedenleri arasında ise şunlar söylenebilir:

  • Hapatitler
  • Kas hastalıkları
  • İnfeksiyöz mononükleoz
  • Karaciğer ve prostat kanserleri
  • Pankreas kanseri
  • Kas distrofisi
  • Kalp krizi

Bibi durumlar aldolaz değerinin yükselmesinde önemli etkenlerden biridir. Aldolaz testinin mutlaka kas enzim sonuçları ve karaciğer sonuçları ile birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir.

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