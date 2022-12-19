Kanda Amilaz Nedir? Kan Tahlilinde Amilaz Düşüklüğü ve Yüksekliği Ne Anlama Gelir, Referans Aralığı İle Normal Değeri Kaç Olmalı?

Kanda amilaz nedir gibi sorular, özellikle dahiliye eksenli sağlık problemlerinin şikayetlerinden doğan durumlarda sorulmaktadır. Bu sebeple vatandaşlar için, Amilaz kaç olması sorusu oldukça mühim bir konumda bulunmaktadır. Dilerseniz, Amilaz yüksekliği nedenleri hakkındaki detaylı bilgileri birlikte inceleyelim...

Kanda Amilaz Nedir?

Amilaz; karbonhidratların sindirim faktöründe kullanılmakta olan bir çeşit enzim olarak bilinmektedir. Protein yapıda olan bu enzim çeşidi, azami kadar kanda da bulunmaktadır. Pankreas hastalıkları başta olmak kaydı ile, belirli bazı sağlık problemleri sebebi ile amilaz seviyesi normal sayılabilecek referans aralıklarının dışına çıkabilirmektedir. Ağız içerisinde ve de ince bağırsaklar içerisindeki sindirim salgılarında da bulunabilen amilaz; hem tükrük hem de pankreasta üretilebilmektedir. Ayrıca amilaz, diğer çeşitli sindirim enzimleri ile birlikte ortak şekilde görevlerde bulunarak karbonhidratların minik yapı taşları olan glikoza dönüştürülerek, enerji sağlanması için kullanılabilir duruma dönüşmesine destek sağlar.

Kan Tahlilinde Amilaz Düşüklüğü ve Yüksekliği Ne Anlama Gelir?

Pankreas tarafından salgılanmakta olan amilaz; vücut içerisinde, kan içerisinde normal miktarının 3 katından daha fazla yukarıya çıkmış olması doktor tarafından önemle incelenmesi ve de takip edilmesi gereken bir olgu olarak bilinmektedir. Pankreasta ortaya çıkan tıkanıklık, enfeksiyon gibi durumlarda ya da pankreas sebepli kitle oluşumunda kandaki amilaz seviyelerinde artış yaşanabilmektedir. Pankreas problemleri, tükrük bezi hastalıkları ya da çeşitli farklı hastalıklarla ilgili ve amilaz yüksekliği tanısı durumu var olabileceği için, bu vaziyetin tespit edilmesi adına, klinik muayene oldukça elzemdir. Fakat yine de amilaz yüksekliğinin bazı sebepleri; dış gebelik, stres, apandist, kabakulak, mide ülserleri, anoreksiya, tükrük bezi enfeksiyonları ve de pankreas kaynaklı problemler olarak ifade edilebilir. Amilaz düşüklüğünün kısaca tanımı ise; amilaz isimli enzimin üretiminde payı olan pankreas ve de tükürük bezi, bazı ilaçların kullanımına göre amilaz enzimi normal sayılmakta olan değerinin aşağısına inebilmektedir. Genellikle pek sık görülmeyen bu durum, amilaz enzim değeri ve seviyesinin düşüklüğüne sebep olabilmektedir.

Amilaz Referans Aralığı İle Normal Değeri Kaç Olmalı?

Amilaz enzimi genellikle sindirim salgıları arasında yer almakla beraber, kan içerisinde de belirli seviyede bulunmaktadır. Labaratuvarda yapılabilen kan testleri içerisinde, amilaz enzimine ithafen normal sayılabilecek değer aralıkları laboratuvara göre ya da yapılmakta olan test yöntemine yahut test yapılan bireye göre bile farklılık gösterebilmektedir. Fakat amilaz enzimi için normal olarak kabul edilen referans değer aralığı yaklaşık olarak 19-86 U/L olarak ifade edilebilir.