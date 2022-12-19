Kanda DAO Nedir? Kan Tahlilinde Diamin Oksidaz Enzimi (DAO) Eksikliği ve Düşüklüğü Ne Anlama Gelir, Referans Aralığı İle Normal Değeri Kaç Olmalı?

Kanda DAO nedir sorusuna yanıt arayanlar genelde histamin intoleransı ile karşı karşıya kalan kişilerdir. Bu problemin tedavisi için DAO enzimi nasıl yükseltilir konusu da bilinmelidir. DAO değeri kaç olmalı sorusunun yanıtı da tedavi sürecinde bilinmesi gerekenlerdendir. Kan tahlilinde Diamin Oksidaz Enzimi (DAO) eksikliği ve düşüklüğü ne anlama gelir, referans aralığı ile normal değeri kaç olmalı sorularının yanıtlarını paylaştık.

Kanda DAO Nedir?

Kanda DAO ölçümü çeşitli tahlillerle yapılabilmektedir. Bu enzim değerlerinin düşük olması kişilerde çeşitli sorunlara neden olabilmektedir. Özellikle bağırsak sistemini yakından ilgilendiren bir konudur. Genetik yatkınlık yanında çeşitli nedenlere dayalı olarak da ortaya çıkabilir.

DAO Ne İşe Yarar?

DAO enziminin değerlerinin düşmesi kişilerde histamin intoleransı sorunu ortaya çıkarır. Bu enzim bağırsaklarda ince bağırsak mukozası hücreleri tarafından üretilen bir enzimdir. Bu bakımdan özellikle bağırsak çeperini etkileyen tüm durumlar ve hastalıklar genel olarak DAO enziminin sentez sürecini etkilemektedir. Bu durum da kişilerde histamin intoleransına neden olabilmektedir.

Kan Tahlilinde DAO Düşüklüğü ve Yüksekliği Ne Demek?

Kan tahlilinde DAO düşüklüğü kişilerin histamin intoleransı sorunu ile karşı karşıya kalmasın neden olabilir. Kişiler genetik olarak yatkın olduklarında bu enzim düşüklüğü ile karşı karşıya kalabilirler. Kişilerde bu enzimin değer düşüklüğü ya da yüksekliği gibi bir durum söz konusu ise çeşitli gıdalar ile değerin yükseltilmesi ya da düşürülmesi sağlanabilir.

DAO eksikliği olan hastalar kronik yorgunluk sendromu yaşayabilirler. Aynı zamanda egzama ve deri döküntü problemi, fibromiyalji, migren gibi sorunlarla da karşılaşılabilir. Bu durum toplumun %1'lik kesiminde görülebilir.

DAO Enzimi Nasıl Yükseltilir?

DAO enzimini yükseltebilmek için kişilerin B6 vitamini alması gerekir. Bu vitamin çeşitli gıdalar içerisinde de bulunur. Balık, tatlı patates, sakatat b6 açısından zengindir. B12 vitamini almak yine bu enzimin değerlerini yükseltir. Folik asit ve bakır da DAO enzim değerinin yükseltilmesinde etkilidir. Bakır için ciğer ve yumurta ile çimlendirilmiş baklagiller tüketilebilir. Çinko ve magnezyum, C vitamini, luteolin, kerstein DAO enzim değerini yükseltmektedir.

DAO Enzimini Bloke Eden Besinler

Vücuttaki DAO enzimini bloke eden birtakım içecekler bulunmaktadır. Bu enzim yönünden soru yaşayan kişiler bloke eden içeceklere de dikkat etmek durumundadır. DAO enzimini bloke eden besinler arasında şunlar yer almaktadır:

Yeşil çay

Mate çayı

Siyah çay türleri

Enerji içecek türleri

Alkol çeşitleri

DAO enzimini bloke eden içecekler arasında yer almaktadır.