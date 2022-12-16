Kanda Folat Nedir? Kan Tahlilinde Folik Asit (Folat) Düşüklüğü ve Yüksekliği Ne Anlama Gelir, Referans Aralığı İle Normal Değeri Kaç Olmalı?

Kanda folat kaç olmalı, üzerinde durulması gereken en önemli konulardan biridir. Folat eksikliğinde ne olur gibi sorular alınması gereken tedbirlere de ışık tutar. Kan tahlilinde folat düşüklüğü nedir araştırması da sağlık alanında yol gösterici niteliğe sahiptir. Kanda folat düşüklüğü neden olur, yaşam tarzınızı ve beslenme alışkanlıklarınızı planlamanızı sağlar. Folat yüksekliği neyin belirtisi ve folik asit yüksek olursa ne olur sorularının cevapları yazımızın devamında.

Kanda Folat Kaç Olmalı?

Folat, koyu yeşil renkli sebze ve meyve türlerinde bulunan bir maddedir. Folat, DNA sentezinde son derece etkilidir. Folat maddesinin eksik olması durumunda da önemli rahatsızlıklar söz konusu olabilir. Bu nedenle günlük alınması gereken folat miktarına dikkat etmek gerekir.

Folat, kırmızı kan hücrelerinin oluşmasında da çok etkilidir. Folat, B9 vitamini olarak da adlandırılır. Düzenli seviyede folat alınması sayesinde sağlıklı bir büyüme süreci yaşanabilir. Folat, hücre fonksiyonlarında da etkili olan bir maddedir. B9 vitamini, bebeklerin omurga ve beyin sorunlarının azaltılmasında da son derece etkilidir.

Folat, koyu yeşil renkli meyve ve sebzelerin hemen hepsinde bulunur. Özellikle fasulye, bezelye ve fındıkta çok miktarda folat vardır. Meyve çeşitlerinden ise kavun, çilek, uz, portakal ve limon B9 açısından çok zengindir. Folatın temelinde folik asit bulunur. Folik asitin yaygın olarak kullanıldığı besinler içinde makarna ve tahıl çeşitleri de yer alır.

Sağlıklı kişilerde olması gereken folik asit değeri vardır. Bu kapsamda sağlıklı bir insanda olması gereken folik asit miktarı 4,6 ila 17,0 ng/ml arasında olmalıdır. İnsanlarda folik asit miktarının bu değerlerin dışında olması folik eksik eksikliği söz konusudur.

Folat Eksikliğinde Ne Olur?

Folat eksikliği daha çok çölyak hastalarında görülür. Folat, tüm yaş grupları için önemli bir vitamin çeşididir. Folat eksikliğinin yaşanmaması için folatın görevlerinin bilinmesi gerekir. Folat vitamininin görevleri şunlardır:

Kan oluşumunu hızlandırır.

Kırmızı kan hücrelerinin oluşmasını sağlar.

Sinir ve beyin fonksiyonlarının düzenli şekilde çalışmasında etkilidir.

DNA ve RNA sentezlerinde etkilidir.

Cildin genç ve diri kalmasını sağlar.

Alzheimer riskinin en aza indirilmesini sağlar.

Kadınların kolay doğum yapmasında etkilidir.

Kanser riskini azaltır.

Felç ihtimalini düşürür.

Depresyon tedavisinde etkilidir.

Kanda Folat Düşüklüğü Neden Olur?

Yetişkinlerin günlük alması gereken folat miktarı 400 mcg'dir. Hamilelik planı olan ya da hamile olan kadınlarda ise bu miktar 400-800 mcg seviyesindedir. Folat değerinin düşük olması genellikle yetersiz ve dengesiz beslenmeden kaynaklıdır. Genel anlamda folat düşüklüğünün sebeplerini şu şekilde sıralayabiliriz.

Genetik etmenler

Yetersiz beslenme

Aşırı ilaç kullanımı

Sağlık sorunları

Düzenli olarak alkol kullanımı

Kandaki folat seviyesinin düşmesi, endişe edecek bir durumun olduğunu göstermez. Düzenli beslenme ve doktor tavsiyeleri ile sorun kısa sürede ortadan kaldırılabilir.