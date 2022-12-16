Kanda Fosfor Değeri Kaç Olmalı? Kan Tahlilinde P-Fosfor Yüksekliği Ve Düşüklüğü Ne Anlama Gelir, Normal Referans Aralığı Nedir?

Fosfor ne kadar olmalı bir insan vücudunda bunun yanıtları aşağıda bulunmaktadır. Fosfor değeri, kalsiyum değerinden sonra gelen ve bedende ihtiyaç duyulan bir mineraldir. Yetişkin biri 700 mg/gün fosfora ihtiyaç duymaktadır. Bu değerlerin normal değerlerden yüksek ya da düşük olması halinde hastalıklar ortaya çıkmaktadır. Fosfor eksikliğine ne iyi gelir, fosfor yüksek olursa ne olur gibi sorular aşağıda yanıtlanmaktadır. Fakat şunu unutmamak gerekir fosfor vücuttaki en gerekli minerallerden bir tanesidir.

Kanda Fosfor Değeri Kaç Olmalı?

Fosfor değeri 3 farklı şekilde yer almaktadır. Bu değerlerden bir tanesi kırmızı renklidir. Diğerleri ise beyaz ve siyah renkli fosfor değerleridir. Fosfor, vücutta ihtiyaç duyulan ve eksikliğinde birçok hastalığa neden olan önemli bir mineraldir. İşte fosfor düşüklüğü nasıl giderilir ya da fosfor eksikliğine ne iyi gelir diye düşünmeden önce önlem alınması gerekmektedir. İnsan bedeninde kemiklerde ve diş etlerinde bulunmaktadır. Diş ve kemik yapıları haricinde hücre içerisindeki sıvılarda da yer almaktadır. Fosforun dengeli miktarda olması için yeterli ve dengeli oranda besinler tüketmek oldukça önemlidir. İnsanlar yeterli ve dengeli beslendikleri zaman istemsiz vücut fonksiyonlarına engel olmaktadır. Böylece sağlıklı bir yaşam sürmektedirler.

Fosfor değerleri insan bedeninde yaş aralığına göre farklılık göstermektedir. Normal fosfor ne kadar olmalı değerlerinin sonuçları şu şekildedir;

0-6 ay aralığındaki yeni doğan bebeklerde her gün 100 mg olması gerekmektedir.

7-12 ay aralığındaki bebeklerde her gün 275 mg olması gerekmektedir.

1-18 ay aralığındaki bebeklerde her gün 460 ile 500 mg arasında olması gerekmektedir.

9-18 ay aralığındaki çocuklarda her gün 1250 mg olması gerekmektedir.

19 yaş üstündeki gençlerde her gün 700 mg olması gerekmektedir.

Kan Tahlilinde P-Fosfor Yüksekliği Ve Düşüklüğü Ne Anlama Gelir, Normal Referans Aralığı Nedir?

Fosfor insan bedeninde yaş aralığına göre belir bir gruba ait olması gerekmektedir. Bu değerlerin altında bir değer olması halinde fosfor eksikliği oluşmakta ve akıllara hemen fosfor eksikliğine ne iyi gelir, fosfor düşüklüğü nasıl giderilir soruları gelmektedir. Bu durumlar insan bedeni sağlığı için çok önem verilmesi gereken konuların başında yer almaktadır. Fosfor yüksekliği neye sebep olur, düşüklüğünde neler olur bunları aşağıda inceleyelim;

Beslenme hatası, fosfor değeri düşüklüğünün başlıca nedenlerinden biridir.

Dengesiz bir şekilde beslenme, eksiklik meydana getirmektedir.

Hipertiroidi rahatsızlığı meydana çıkmaktadır.

Alkol tüketiminin yüksek olması bedendeki fosfor eksikliğinin ortaya çıkmasını sağlamaktadır.

Mide rahatsızlığını engelleyen ilaçların tüketimi fosfor düşüklüğüne sebep olmaktadır.

Gerginlik, stres, anoreksiya gibi hastalıklarda fosfor değerinin düşmesine sebep olmaktadır.

İnsan bedeninde bulunan minerallerin yüksekliği, yapılan kan tahlillerinde belli olmaktadır. Fosfor değerlerinin de yüksek çıkması kan testleri sonucunda anlaşılmaktadır. Fosfor değerinin normal olması, fosfor yüksekliğini ortaya çıkarmaktadır. Fosfor yüksek olursa ne olur, fosfor ne kadar olmalı bunları aşağıda yer alan maddelerden inceleyebilirsiniz;