Kanda Hidroksi Vitamin D Kaç Olmalı? Kan Tahlilinde 25-Hidroksi Vitamin D Düşüklüğü ve Yüksekliği Ne Anlama Gelir, Referans Aralığı Nedir?

Birçok bilimsel kaynakta hidroksi vitamin D düşüklüğü ne anlama gelir sorusu ile ilgili bilgi bulabilirsiniz. Hidroksi vitamin D değeri kaç olmalı sorusuna cevap bulunarak sorunun kaynağına çözüm bulunabilir. 25-hidroksi vitamin D kaç olursa tehlikeli bilinerek beslenme alışkanlıkları buna göre dizayn edilebilir. 25-hidroksi vitamin d referans aralığı ile ilgili merak ettikleriniz yazımızın devamında.

Hidroksi Vitamin D Düşüklüğü Ne Anlama Gelir?

D vitamini, kalsiyum emilimini sağlayan ve kemiklerin korunmasını sağlayan bir vitamindir. Güneş ışınları cilde temas ettiğinde D vitamini sentezi başlar. Balık, süt, yumurta ve süt ürünleri, D vitamininin destekçisi olan yiyeceklerdir. 25 hidroksi D vitamini testi ile bu vitaminin vücuttaki seviyesi ölçülür. D vitamininin düşüklüğü durumunda bir kısım sağlık sorunları da söz konusu olabilir.

Hidroksi vitamin D, vücuttaki kalsiyum emilimini sağlayan önemli bir bileşendir. İnsanın hayatı boyunca güçlü kemiklere sahip olması için bu değerin normal aralıkta olması gerekir.

Hidroksi Vitamin D Değeri Kaç Olmalı?

Vücuttaki hidroksi vitamin D seviyesinin belirli aralıkta olması gerekir. Bu seviye yapılan kan tahlilleri ile tespit edilir. Hidroksi 25 D vitamin seviyesi çocuklarda 12-20 ng/ml arasında olmalıdır. Yetişkinlerde ise 30 ng/ml arasındaki hidroksi vitamin D seviyesi düşük olarak kabul edilir. D vitaminin düşük olması halinde çeşitli sağlık sorunları görülebilir. Hidroksi D vitamini eksikliği görülebilen kişiler aşağıdakilerdir.

Yaşlılar

Obezite problemi olanlar

Vücudun ihtiyaç duyduğu aralıkta güneş ışını almayanlar

Esmer ten rengine sahip olanlar

Bebeklerin sadece anne sütü ile beslenen bebekler

Güçlü güneş kremlerinin kullanılması

Hamileler

Vegan diyeti uygulayan kişiler

25-Hidroksi Vitamin D Kaç Olursa Tehlikeli?

Hidroksi D vitamininin olması gerekenden yüksek olması da tehlikeli bir durumdur. Aşağıdaki durumlarda D vitamini seviyesi olması gerekenden yüksek olabilir.

Gereğinden fazla seviyede vitamin ve takviye gıdaların kullanılması

Bir kısım enzim fazlalık durumlarında da D vitamini de yükselebilir.

Hidroksi D vitamini seviyesinin çok yüksek olması halinde kişi karaciğer ve böbrek sorunları hissedebilir. Sorunun büyük boyutlara ulaşmaması için D vitamini yükselmesi ile ilgili belli periyotlarda kan tahlilinin yapılması gerekir.

D vitamininin düşük olmasının belli nedenleri vardır. Genel anlamda hidroksi vitamininin düşüklüğünün nedenleri aşağıdaki gibidir.

Dengesiz ve yetersiz seviyede beslenme

Bağışıklık sorunları

Çocukluk döneminde yaşanan astım sorunları

Bağırsaklarda vitamin emiliminin yetersiz olması

Kardiyovasküler hastalıklar

Hidroksi vitamin D seviyesinin belirlenen referans aralığında olması gerekir. Referans aralığından sapma halinde doktor muayenesi ve tedavi yöntemleri uygulanabilir.