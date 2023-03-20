Kanser Belirtileri - Kanserin İlk Belirtileri Nelerdir, Başlangıcı Nasıl Anlaşılır?

Kanser belirtileri ve nedenleri ile ilgili olarak kişilerin bilinçli olması tedavi sürecine etki eden durumlardır. Böyle zamanlarda özellikle kanserin ilk belirtileri hızlı iyileşme dönemi gösterebilmek adına önem taşımaktadır. Kanserin belirtileri türlerine göre farklılık gösterebilir. Bu bakımdan kanserin ilk belirtileri nelerdir, başlangıcı nasıl anlaşılır sorusuna net olarak yanıtlar aradık. Haberimizin devamından okuyabilirsiniz.

Kanser Nedir?

İnsanların vücut yapılarında sağlıklı olan hücreler bölünme yetenekleri ile sürekli olarak yenilenir. Ölen hücrelerin yerini bu sağlıklı hücreler ve dokular hasarlarını onarır. Bununla birlikte bölünme ve çoğalma durumu da DNA aracılığı ile sürekli olarak kontrol edilir. Tüm bu süreç belirli bir düzen içerisinde işler. Ancak zaman zaman kontrolsüzce çoğalan hücreler de bulunabilir.

Bu hücreler ise kanser hücreleri olarak isimlendirilir. Kanser hücreleri de bir araya gelerek tümörleri oluşturmaktadır. Tümörler de iyi ve kötü huylu olarak iki farklı gruba ayrılır. Kimi zaman kanser hücreleri oluştukları dokudan kan ve lenf dolaşımı yoluyla da başka dokulara ulaşarak vücudun başka yerlerine dağılabilir. Bu durum da Metastaz olarak isimlendirilmektedir.

Kanserin Belirtileri Nelerdir?

Kanserin belirtileri tedavide son derece önemlidir. Ancak kanserin türlerine göre bu belirtiler farklılık gösterebilir. Kanser belirtileri arasında şunlardan bahsetmek mümkün olabilir:

Sürekli artan ve açıklanamayan kilo kaybı

Yüksek ateş olması

Kronik halsizlikler yaşanması

Güçlü ağrılar ortaya çıkması

Meme ve koltukaltı ya da farklı bölümlerde hassasiyet hissedilmesi

Cilt üzerinde ben ve siğiller çıkması

Ağız ve diş etlerinde yoğun kanama görülmesi

Zamansız vajinal kanamalar

Dışkıda kan bulunması ve dışkılama problemleri

İdrarda kan olması ve idrar sıklığının değişmesi

Gibi durumlar kanser belirtileri arasında yer almaktadır. Böyle durumlarda acil olarak hastaneye başvurmak gerekir.

Kanserin Nedenleri Nelerdir?

Kanserin nedenlerine bakıldığında ise iki grup risk faktöründen bahsetmek mümkün olabilir. Birincisi genetik yatkınlıktır. Bir diğeri ise çevresel yani kolaylaştırıcı faktörlerdir. Ailede daha önce kanser hastalığını yaşamış olan kişiler var ise bu durum genetik yatkınlığa girer. Çevresel faktörlerde ise sigara ve alkol kullanımı en önemli nedenlerdir. Aynı zamanda güneş ışınlarına maruz kalma, radyasyona ve röntgen ışınlarına yoğun olarak maruz kalmak kansere neden olabilen durumlar arasında yer alır. Kötü beslenme ve yaşam şartları da nedenler arasında bulunur.

Kanser Türleri Nelerdir?

Kanser nedenleri arasında birçok faktörden bahsedilebilir. Ancak bu nedenler de yine kanserin türüne göre değişebilir. Dünyada ve Türkiye'de en çok görülen kanser türleri arasında şunlar yer alır:

Akciğer kanseri

Meme kanseri

Ağız kanseri

Cilt kanseri

Rahim ve rahim ağzı kanseri

Yumurtalık kanseri

Prostat kanseri

Mide kanseri

Böbrek kanseri

Karaciğer kanseri

Pankreas kanseri

Gırtlak kanseri

Beyin tümörleri

Testis kanseri

Her sene dünya genelinde 14 milyon insan kanser türlerinden birine yakalanmaktadır. Bununla birlikte büyük bir kısım hastanın kanser nedeniyle hayatını kaybettiği kayıtlara geçmiştir. Kanserin nedenleri ve belirtileri incelendiğinde bu konuda şüpheleri olan kişilerin uzman bir hekime başvurarak gerekli tahlilleri yaptırmaları ve tedavilerine başlamaları gerekir. Kanserin tedavisi de yine kanser hastalığının türüne göre değişir. Aynı zamanda tedavi sürecinde kanserin evresi de önemli faktörler arasında yer alır.