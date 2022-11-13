Kanser hastalarının %86’sında bu belirti görülüyor! Eğer bu hissi yaşıyorsanız dikkat

Genel olarak geç teşhis edilen pankreas kanseri, kanser grubundaki en zorlu türlerden biri. Fakat buna rağmen, erken aşamalarda fark edilmesi tedavi şansını oldukça artırıyor. Asteni hissi ise; vücudun size pankreas kanserini haber veren önemli bir yolu olabiilr.

Asteni; aşırı güçsüz, halsiz ve yorgun hissetmenize neden olacak bir terimdir. Ancak altta yatan birçok sebep olabilir. Kısa süreli bir rahatsızlığın sebebi olabileceği gibi; aynı zamanda kanser türlerinde de en belirgin belirtilerinden biridir.