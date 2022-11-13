Kanser hastalarının %86’sında bu belirti görülüyor! Eğer bu hissi yaşıyorsanız dikkat

Genel olarak geç teşhis edilen pankreas kanseri, kanser grubundaki en zorlu türlerden biri. Fakat buna rağmen, erken aşamalarda fark edilmesi tedavi şansını oldukça artırıyor. Asteni hissi ise; vücudun size pankreas kanserini haber veren önemli bir yolu olabiilr.
Asteni; aşırı güçsüz, halsiz ve yorgun hissetmenize neden olacak bir terimdir. Ancak altta yatan birçok sebep olabilir. Kısa süreli bir rahatsızlığın sebebi olabileceği gibi; aynı zamanda kanser türlerinde de en belirgin belirtilerinden biridir.
Pankreas kanserinin birçok belirtisi tümörün bulunduğu ortamlar çevresinde kendini gösterse de, aynı zamanda vücudunuzun farklı bölgelerinde de kendini gösterebilir. Tıbbi Direktör Dr. Chun Tang'a göre; "en yaygın" belirti asteni olarak öne çıkıyor.
Asteni, tüm vücudu olduğu kadar belirli vücut kısımlarını da hedefleyebilen fiziksel zayıflığı veya enerji eksikliğiyle de ortaya çıkarabilir. Dr. Tang, pankreas kanserinden muzdarip birçok insan bu durumu yaşayabileceğini ve çoğu zaman bu hastaların kendilerini oldukça güçsüz hissederek günlük işleri yapmakta zorlanabileceğini söylüyor.
Uyku zorluğu ve odaklanmada zorluk yaşamak da asteni ile ilişkilidir. Asteni, vücudun kollar ve bacaklar gibi kısımlarını hedefleyebilir veya tüm figürü ele geçirebilir.
ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?
Asteni, Clinical and Translational Oncology dergisinde yayınlanan araştırmada pankreas kanseri hastalarının yüzde 86'sını hedef alan en "sık görülen" belirtilerden biriydi.
185 katılımcıyı işe alan araştırma ekibi, pankreas kanserinin temel belirti ve semptomlarını araştırmak için yola çıktı.
İspanya'da gerçekleştirilen araştırma, kişisel görüşmeler yoluyla semptom verilerini elde etti ve hastaneye kabul sırasında ilgili doktor tarafından kırmızı bayrak işaretleri kaydedildi.
Asteni dışında, diğer en yaygın semptomlar iştahsızlık (yüzde 85), kilo kaybı (yüzde 85), karın ağrısı (yüzde 79) ve kolüri (yüzde 59) idi.
Bilim insanları, uyarı işaretlerine ve semptomlarına "gerekli dikkatin", herhangi bir kanser için anahtar olan pankreas kanseri hastalarını daha erken bir aşamada tanımlamaya yardımcı olabileceği sonucuna vardılar.
Asteni ilk uyarı işaretlerinden biri olabilirken, daha sonra durum sırasında da ortaya çıkabilir. Dr. Tang, asteninin, ileri tıbbi durumlarda görülen en yaygın semptomudur. Bu nedenle, şu anda kanser tedavisi görüyorsanız, yaygın bir yan etki olması nedeniyle asteni yaşama olasılığı vardır.
Yeme ve sindirim güçlüğü, çekmesinden de kaynaklanan bir semptom olabilir. Kanserin sonraki aşamalarında, vücudun diğer bölgelerine yayıldığı için zayıflık daha da kötüleşebilir.
PANKREAS KANSERİ SEMPTOMLARI NELERDİR?
Pankreas kanserinin en belirgin semptomları;
Asteni dahil bu kırmızı bayrak işaretlerinden herhangi birini fark ederseniz, doktoruna başvurmalısınız. Uzmanlar, bu semptomlar pankreas kanseri olduğunu garanti etmese de kontrol edilmenin önemli olduğu konusuna vurgu yapıyor.