Kanser hücrelerinin büyümesini tamamen engelliyor! Uzmanlar "süper aşı" ile umut oluyor...

Hücredeki DNA'nın hasar almas sonucu hücrelerin kontrolsüz şekilde çoğalması ve büyümesiyle meydana gelen kanser, ilk belirtilerini halsizlik, beklenmedik kilo kaybı ve ateş olarak gösterir. Bir kere yakalandığınızda uzun süreli ve zorlayıcı bir tedavi sürecine girmeniz gereken kansere karşı uzmanlar, geliştirdikleri "süper aşı" ile adeta umut oldu.

Giriş Tarihi: 17.10.2025 09:51
ABD'de bilim insanları, fareler üzerinde yapılan deneylerde melanom, pankreas ve üçlü negatif meme kanserinin büyümesini ve yayılmasını tamamen engelleyebilen yeni bir "nanoparçacık temelli süper aşı" geliştirdi.

Massachusetts Amherst Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü tarafından yürütülen araştırmada, aşı uygulanan farelerin yüzde 88'ine kadarının tümörsüz kaldığı tespit edildi.

Bulgular, aşının sadece mevcut tümörleri küçültmekle kalmayıp kanserin oluşmasını da önleyebileceğini ortaya koydu.

Çalışmanın başyazarı Prof. Prabhani Atukorale, "Bu nanoparçacıkları, bağışıklık sistemini çoklu yollar üzerinden aktive edecek şekilde tasarladık. Kanserle ilişkili antijenlerle birleştiğinde, tümör büyümesini etkileyici oranda durdurabiliyoruz" dedi.