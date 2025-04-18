Kanser riskine tavan yaptırıyor! Ergenlik dönemindeki bu değişime dikkat...

Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci, Türkiye'de ergenlerin yüzde 30'unun obez olduğunu belirterek, "Ne yazık ki ergen çağında obez olan bireylerin yüzde 80'i en az bir kronik hastalık yaşıyor, kansere yatkınlıkları çok artıyor." dedi.

AA Giriş Tarihi: 18.04.2025 09:30 Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 09:44 PAYLAŞ ABONE OL

Birinci, bazı programlara katılmak üzere geldiği Antalya'da sağlığın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu ve bireylerin kendilerine dikkat etmeleri gerektiğini söyledi. Egzersizin önemine işaret eden Birinci, "Yediğimiz şeylere dikkat etmeliyiz. 40 yıl boyunca zehirlenmiş kişinin 10 günde iyileşmesini bekleyemeyiz. Kendimizi sağlıklı tutmak adına aksiyon almamız gerekiyor. İnsanlar yaşlanıyor. Yaşlılıkta çok daha fazla kronik hastalıklar oluyor. Kendi sağlığına dikkat etmediklerinde kamuya ve kendi ceplerine maliyetleri çok yüksek oluyor." diye konuştu.

Birinci, dünya nüfusunun yüzde 50'sinin sağlık hizmetlerini kaynak sıkıntısı sebebiyle alamadığını, 5 yıl içinde bunun yüzde 60'a ulaşmasının öngörüldüğünü ifade etti. Bu durumda bireylerin sağlıklarına dikkat etmelerinin önemli olduğunu vurgulayan Birinci, şunları kaydetti: "Yaşlanıyoruz, ömrümüz uzuyor ama kronik hastalıklarımızın sayısı da artıyor. Kronik hastalıklardaki sayı sebebiyle daha fazla insana sağlık hizmeti vermek durumunda kalıyoruz. 65 yaş üstü insanlarımızın yüzde 54'ünde dörtten fazla hastalık var. Bu, normal vatandaşın on katı kadar sağlık hizmeti için para ayırmak demek. Bireyin sorumluluğunu güçlendiren, herkesin kendi sağlığına en az hekim kadar hassasiyet göstermesini sağlayan yaklaşımlar geliştirmek, var olan kaynakları gerçekten doğru yere harcamak önemli."