Kanser tedavisi 2035’e kadar ölümleri yüzde 25 azaltacak

Türkiye'ye ilişkin verileri paylaşan Kutluk, 86 milyon nüfuslu ülkede her yıl yaklaşık 240 bin yeni kanser vakası görüldüğünü, bunların 100-120 bininin önlenebilir nedenlerle hayatını kaybettiğini belirtti.

Erişkin kanserlerinde sağkalım oranının yüzde 70'e, çocuk kanserlerinde yüzde 85'e ulaştığını hatırlatan Kutluk, erken tanı programlarına katılım ve tedaviye erişimdeki iyileşmeler sayesinde toplumda kanserden kurtulanların sayısının arttığını söyledi.

Meme, kalın bağırsak ve rahim kanseri taramalarının yaygınlaştırılması, tütünle mücadele ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının benimsenmesi halinde Türkiye'nin kanseri kontrol etmede bölgesel örnek olabileceğini vurguladı.

Kutluk, 2020-2050 döneminde kanserin dünya ekonomisine 25 trilyon dolarlık yük getireceğini anımsatarak toplumsal farkındalık, araştırma yatırımları ve finansal koruma paketlerinin aynı anda devreye alınması gerektiğini ifade etti.