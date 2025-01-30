Bilim insanlarını şoke eden çalışma! Kanser riski anne karnındayken mi başlıyor?

Araştırmacılar, kansere yakalanma riskinin doğum öncesinde başlayabileceğini tespit etti. Van Andel Enstitüsü'nden bilim insanları, kanser riskinin belirlenmesine yönelik bir araştırma gerçekleştirdi.

Araştırmacılar, farelerin gelişimi sırasında ortaya çıkan iki farklı epigenetik durumu tespit etti.

Fareler üzerinde yapılan çalışmada, canlıların kansere nasıl ve ne zaman yakalanacağını etkileyen "epigenetik faktörler" incelendi.

Araştırmacılar, iki epigenetik durumdan birinin düşük, diğerinin ise daha yüksek kanser riski anlamına geldiğini belirledi.

Epigenetik durumların yalnızca risk seviyesine değil olası kanser türüne ilişkin de bilgi verdiği görüldü.

Yavru farelerde incelenen epigenetik durumlarının, lösemi ve lenfoma gibi kan kanseri türlerine ya da akciğer ve prostat kanseri gibi kanser türlerine yakalanma riskiyle ilişkili olduğu tespit edildi.

Araştırma, "Nature Cancer" dergisinde yayımlandı.