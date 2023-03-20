Kansızlık Belirtileri - Erkeklerde, Kadınlarda ve Bebeklerde Kansızlık - Anemi Belirtileri Nelerdir, Nasıl Anlaşılır?

Kansızlık belirtileri erkeklerde, kadınlarda ve bebeklerde kansızlık gibi bir ayrıma uğrayabilir. Bunda bir sakınca yoktur. İndirgenen bir yapıda olan bebeklerde kansızlık belirtileri daha çok çocuğa yöneliktir. Bu sebeple emme güçlüğü gibi bir ifade ile karşılaşabiliriz. Bunun haricinde kadınlarda anemi belirtileri genel olarak yetişkinleri anlatır. Burada da nefes darlığı gibi bir ifade görebiliriz. Unutulmaması gereken aşırı kansızlık belirtileri nelerdir maddesinin genel yapıda olduğudur.

Kansızlık Belirtileri

Yaşanılan tüm sağlık sorunlarının birer belirtileri vardır. Aslında bazen sağlık sorunların belirtileri birden fazla olmaktadır. Grip rahatsızlığı yaşadığımızda en belirgin belirtileri halsizliktir. Halsizliğin yanında iştahımızın kapandığını görürüz. Aynı zamanda başımızın ağrıdığını da hissederiz. Dolayısıyla bazen hastalıkların birden fazla etkisi ve belirtileri vardır. Aynı şekilde bir kişi kansızlık yaşadığında da vücudunda farklılıklar ortaya çıkacaktır. Çünkü kansızlık vücudun sağlıklı olması gereken yolda anormal bir olayın yaşanması demektir. Vücudumuzda sayısız doku ve organ vardır. Bu doku ve organların sağlıklı olabilmesi için ise kırmızı kan hücresine ihtiyacı vardır. Eğer kırmızı kan hücre sayıları yeterli sayıda değil ise ortaya kansızlık çıkar. Bu durumda insan vücudunda kansızlık başlar ve kansızlık belirtilerini belirtmek gerekir.

Anemi Belirtileri Nelerdir?

Kansızlığın diğer bir adı anemidir. Yani literatürde hem kansızlık hem de anemi adlarıyla araştırma yapmak mümkündür. Anemi yani kansızlık belirtileri oldukça fazladır. Yetişkinlerde ayıracak olursak kadın ve erkeklerde anemi belirtileri aynı maddelere sahiptir. Sadece bebeklerde ve çocuklarda kansızlık belirtileri değişiklik göstermektedir. Aynı zamanda anemilerde kendi içerisinde kategorilere ayrılmaktadır. Örneğin demir eksikliği anemisi, kronik hastalık anemisi gibi kansızlık türleri vardır. Yine de genel olarak ve ortak yetişkin anemi belirtileri vardır.

-Kolay yoruluyorsak ve enerji kaybı yaşıyorsak kansızlığımız olabilir.

-Nefes darlığı yaşıyorsak, göğüs ve baş ağrısı yaşıyorsak kansızlığımız olabilir. Baş ağrısına ek olarak baş dönmesi de kansızlığın habercisi olabilir.

-Uykusuzluk problemleri, cildimizin solgunlaşması ve bacaklara kramp girmesi kansızlık belirtileri kapsamındadır.

Bebeklerde Kansızlık Belirtileri Nelerdir?

Yetişkinlerde olduğu gibi bebeklerde de kansızlık problemleri yaşanmaktadır. Bebeklerin kansızlık belirtileri kadın ve erkeğe nazaran daha farklıdır. Yani bebeğinizin kansızlık sorununu farklı belirtiler ile anlayabilirsiniz. Bebeğiniz huzursuzsa, cildi soluksa, iştahsızlık yaşıyorsa ya da halsizse muhtemelen kansızdır. Çünkü bu ifade edilenler bebeklerin kansızlık belirtileridir. Bunlar haricinde emmede güçlük yaşıyorsa, bacaklarında ağrı varsa, saçlarında dökülme yaşanıyorsa ya da enfeksiyon geçirme sıklığı arttıysa kansızlık yaşıyor olabilir. Bahsedilen tüm bu ifadeler bebeklerde kansızlık belirtileridir.