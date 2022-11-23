Karaciğer hasarına karşı adeta kalkana dönüşüyor! Tüm zehri söküp atan o mucize besin...

BROKOLİ Brokoli, karaciğer bütünlüğünü sağlamaya yardımcı olan en önemli besinlerden biri. Yapılan bir araştırmaya göre; brokoli ile beslenen farelerin daha pozitif karaciğer ölçümlerine ve karaciğer yağlanması ve karaciğer tümörleri oranının daha düşük olduğu bulundu. Bu sonuca göre; kesin olarak etki mekanizması doğrulanmamış olsa da, brokolinin bitki bileşiklerinin karaciğer üzerindeki etkisi çeşitli verilerle destekleniyor.

BRÜKSEL LAHANASI Bir diğer sebze olan Brüksel lahanası, son yıllarda daha popüler bir seçenek haline geldi. Bunun en büyük sebebi ise; bu besinin sindirimi iyileştirebilme kapasitesi ve vitamin ve mineral yönünden oldukça zengin olması. Aynı zamanda karaciğer fonksiyonunu da iyileştirdiği görülen bu besinin, kendine özgü bitkisel bazlı bileşikleri, genel sağlık üzerinde de oldukça etkili olduğu tespit edildi.Yapılan bir çalışmada; farelere verilen çiğ Brüksel lahanasının karaciğer ve akciğerlerdeki toksinleri atan enzimlerin seviyelerinin arttığı görüldü.