Karaciğer hasarına karşı adeta kalkana dönüşüyor! Tüm zehri söküp atan o mucize besin...

PANCAR
Herkesin damak tadına hitap etmese de pancar, karaciğer sağlığını destekleyen en önemli besinlerden biri. Araştırmalar, pancar suyunun "sağlığı geliştiren" ve "hastalıkları önleyen" bir içecek olduğunu, özellikle karaciğer sağlığı için etkili olduğunu gösteriyor. Yapılan çalışmalardan biri; özellikle pancarın karaciğer sağlığı üzerindeki etkisini inceledikten sonra pancar suyunun karaciğer belirli kanserojen sınıflarına karşı korumaya yardımcı olabileceğini tespit etti.
Pancarın karaciğer etkisi üzerindeki çalışmalar devam etse de, mevcut veriler, kırmızı pancarda bulunan betalain adı verilen bazı antioksidanların anti-kanserojen ve anti-inflamatuar özelliklere sahip olduğunu gösteriyor.
BROKOLİ
Brokoli, karaciğer bütünlüğünü sağlamaya yardımcı olan en önemli besinlerden biri. Yapılan bir araştırmaya göre; brokoli ile beslenen farelerin daha pozitif karaciğer ölçümlerine ve karaciğer yağlanması ve karaciğer tümörleri oranının daha düşük olduğu bulundu. Bu sonuca göre; kesin olarak etki mekanizması doğrulanmamış olsa da, brokolinin bitki bileşiklerinin karaciğer üzerindeki etkisi çeşitli verilerle destekleniyor.
BRÜKSEL LAHANASI
Bir diğer sebze olan Brüksel lahanası, son yıllarda daha popüler bir seçenek haline geldi. Bunun en büyük sebebi ise; bu besinin sindirimi iyileştirebilme kapasitesi ve vitamin ve mineral yönünden oldukça zengin olması. Aynı zamanda karaciğer fonksiyonunu da iyileştirdiği görülen bu besinin, kendine özgü bitkisel bazlı bileşikleri, genel sağlık üzerinde de oldukça etkili olduğu tespit edildi.Yapılan bir çalışmada; farelere verilen çiğ Brüksel lahanasının karaciğer ve akciğerlerdeki toksinleri atan enzimlerin seviyelerinin arttığı görüldü.
Görünüşe göre; bu toksin atıcı özellikler, özellikle pişmemiş Brüksel lahanasında daha fazla görülüyor. Glukozinolatlar, vücuttaki kanserojen bileşikleri detoksifiye edebilen enzimatik reaksiyonlarda yer alan turpgillerden sebzelerde bulunan benzersiz bir bileşiktir.
YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER
Yeşil yapraklı sebzeler, karaciğer sağlığı da dahil olmak üzere genel sağlık için en faydalı besinlerden biri. Özellikle ıspanak ve kara lahananın etkisinin bilindiği bu sebzeler, karaciğer sağlığını iyileştirebilme gücüne sahip. Yeşil yapraklı sebzelerde, vücudu tehlikeli serbest radikallere karşı koruyan antioksidanların bulunması, aynı zamanda karaciğerde birikme riski bulunan toksinlere karşı da koruma sağlıyor.
Serbest radikallerin vücuttaki etkisinin azaltmanın yanı sıra, ıspanak gibi bazı yeşil yapraklı sebzelerin karaciğer daha belirgin faydalar sağladığı görülüyor. Yapılan araştırmalardan biri; çiğ ıspanak tüketiminin karaciğer yağlanma riskini düşürdüğünü gösterdi. Fakat pişmiş ıspanakta da hala yeterli miktarda lif bulunmasına rağmen karaciğer üzerindeki yenielyici etkisinin daha düşük olduğu görüldü.