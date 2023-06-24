Karaciğerin yerle bir olmasına neden oluyor! Ağzınıza bile sürmeyin...

Yağlı karaciğer hastalığının altına yatan nedenleri anlatan Dr. Öğretim Üyesi Abdullatif Şirin, yapılan en yaygın hatalardan da bahsediyor. Karaciğerin yağlanmasının genel sağlığı da olumsuz etkilediğini söyleyen Şirin, karaciğere iyi bakmak için neler yapılması gerektiğine dair önerilerde bulundu.

İHA Giriş Tarihi: 24.06.2023 11:59 PAYLAŞ ABONE OL

Yağlı karaciğer hastalığının karaciğerde yağ birikmesi ile karakterize bir durum olduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Şirin, yaygın bir karaciğer bozukluğu olan hastalığın sıklıkla obezite, insülin direnci, diyabet ve metabolik sendrom ile ilişkili olduğuna dikkat çekti.



Toplumda görülme sıklığı yüzde 25-30 arasında değiştiğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Şirin, "Basit yağlanma, yağlı karaciğere bağlı hepatit, siroz ve karaciğer kanserine kadar uzanan hastalık yelpazesine sahiptir. Günümüzde karaciğer sirozunun en sık sebebi olarak kabul edilmektedir" dedi.

Yağlı karaciğer hastalığının kesin nedeni tam olarak anlaşılamadığını; ancak çok faktörlü bir hastalık olduğu vurgulayan Şirin, yağlı karaciğer hastalığı gelişiminde risk faktörleri arasında obezite, karın çevresinde yağlanma, insülin direnci, tip 2 diyabet, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol veya trigliserit seviyeleri ve hareketsiz bir yaşam tarzının aldığına işaret etti.