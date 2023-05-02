Karaciğerinizdeki bu değerlere dikkat! Demans riskini artırıyor

Karaciğer yağlanmasının diyabet, kanser ve koroner arter hastalığı riskini artırmasının yanı sıra beyin sağlığını da etkilediğini belirten Prof. Dr. Onur Yaprak, “Yapılan araştırmalarda karaciğer yağlanmasının genel demans riskinde yüzde 16'lık bir artışa yol açtığı görüldü” dedi.

DHA Giriş Tarihi: 02.05.2023 11:36 PAYLAŞ ABONE OL

Organ Nakli Bölümü'nden Prof. Dr. Onur Yaprak, her 3 kişiden birinde görülebilen karaciğer yağlanması ile demans arasındaki ilişki hakkında konuştu. Prof. Dr. Yaprak, karaciğer yağlanması ve obezitenin toplumda gittikçe artan bir sorun olduğunu belirterek "Karın çevresinde artma ile karakterize intraabdominal ve visseral yağlanması olanlarda karaciğer yağlanması daha fazladır.

Karaciğer yağlanması olanların yüzde 22.5'inde diyabet, yüzde 70'inde kolesterol yüksekliği, yüzde 40'ında hipertansiyon ve yüzde 40'ında metabolik sendrom ilişkisi mevcuttur. Son yıllarda karaciğer yağlanmasının da aslında tüm vücudu etkileyen sistemik inflamasyonun bir sonucu olması nedeni ile yağlanma ile birlikte eş zamanlı gelişen hastalıklara ait çok sayıda araştırma yapılıyor. Karaciğer yağlanması olan kişilerde diyabet, kanser ve koroner arter hastalıklarının daha fazla saptanması çok bilinen bir bilgi oldu. O kadar ki karaciğer yağlanması olanlarda ölüme yol açan hastalıkların başında kalp ve damar hastalıkları gelmektedir" diye konuştu.