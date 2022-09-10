Karın ağrısını hafife almayın: Dikkat! Uzmanlar bu hastalığın kesin bir tedavisi olmadığını söylüyor...

Diyetisyen Akgül, İBS'nin tedavi yönteminin kesin olarak bilinemediğinin altını çizerek, "Yaşam şekli değişikliği, fiziksel aktivite, psikolojik tedavi ve bazı ilaç tedavileri uygulanıyor. Semptomları azaltması için geleneksel diyet, düşük FODMAP (Fermente edilebilir Oligosakkarit, Disakkarit, Monosakkarit, Polyoller) diyeti ve glutensiz diyet gibi diyet yöntemlerine de başvuruluyor" diye konuştu.





PROBİYOTİK VE FİZİKSEL AKTİVİTE ETKİLİ OLUYOR

Tedavide probiyotik kullanıldığını dile getiren Akgül, "Sinir sistemi üzerinde olumlu etkileri sayesinde 'fiziksel aktivite' de İBS tedavisinde etkili bir seçenektir. 2018 yılında 109 kadın ile 24 hafta boyunca süren bir çalışmada orta düzey egzersizin semptomlarda azalmayı sağladığı görülmüştür. Sağlığınızı korumak için haftada 150 dakika yürüyüş, plates, yoga, yüzme gibi egzersizler yapabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Diyetisyen Akgül, hastalıkla mücadele edenlerin yapabileceklerini şöyle sıraladı:



"Sıvı alımına dikkat edilmeli. Alkol tüketiminden kaçınmak, kafein içeren içeceklerden uzak durmak, daha çok su tüketimine yönelmek rahatlatıcı olabilir. Günde ortalama 1,5-3 litre arası günlük ihtiyacınıza göre planlanma yapılmalı. Ara ara sık beslenmek, öğünleri çok atlamamak. Yemekleri yatar pozisyonda yememek ve iyi çiğnemek semptomları azaltabilir. İşlenmiş ve kızarmış, aşırı baharatlı gibi semptomları tetikleyen gıdalardan kaçınılmalı."