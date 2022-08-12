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Karında şişlik o hastalığın habercisi! Tedavi edilmediğinde kansere neden oluyor...

Karında şişkinlik, kramp ve mide ağrısı gibi belirtilerin yanında kilo kaybı gibi farklı semptomlar da gösterebilen İnflamatuar bağırsak hastalığı (İBH), sindirim sisteminde oluşan bir bağırsak hastalığıdır. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. İlknur Erenler Bayraktar, inflamatuar bağırsak hastalıklarında bilinmesi gereken tüm tanı ve tedavi yöntemlerini sizler için anlattı.

Giriş Tarihi: 12.08.2022 15:27 Güncelleme Tarihi: 12.08.2022 15:30
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Karında şişlik o hastalığın habercisi! Tedavi edilmediğinde kansere neden oluyor...

İnflamatuar bağırsak hastalığı (İBH), sindirim sisteminin uzun süreli iltihaplanmasına neden olan bir grup bağırsak bozukluğunu temsil eder. Birçok hastalık, İBH terimi çatısı altında yer almaktadır. En yaygın iki türü; ülseratif kolit ve Crohn hastalığıdır.

Belirtileri nelerdir?

  • İBH semptomları, iltihabın konumuna ve şiddetine bağlı olarak değişir, şunları içerebilir:
  • Bağırsakların etkilenen kısımlardaki mukoza hasarına bağlı ortaya çıkan ishal,
  • Bağırsaktaki ülserlerden kanamaya bağlı dışkıda kanın görülmesi (hematokezya olarak bilinen bir durum),
  • Bağırsak tıkanıklığı nedeniyle mide ağrısı, kramp ve şişkinlik,
  • Çocuklarda gecikmiş fiziksel büyüme veya gelişmeye neden olabilen kilo kaybı ve anemi,
  • Crohn hastalığı olan kişilerin ağızlarında aftlar da olabilir. Bazen genital bölge veya anüs çevresinde de ülserler ve çatlaklar ortaya çıkabilmektedir.

Nedenleri ve komplikasyonları nelerdir?

İBH'nin kesin nedeni bilinmemektedir. Bununla birlikte, birkaç faktör ülseratif kolit ve Crohn hastalığı geliştirme riskinizi artırabilir.

  • Aile öyküsü ve genetik,
  • Bağışıklık sistemi,
  • Sigara içmek,
  • Yaş (İBH her yaşta olabilir, ancak çoğu durumda 35 yaşından önce başlar),
  • Çevresel faktörler (kentsel alanlarda ve sanayileşmiş ülkelerde yaşayan insanların İBH geliştirme riski daha yüksektir).
  • İBH'nin olası komplikasyonları şunları içerir:
  • Kilo kaybı ile sonuçlanan yetersiz beslenme,
  • Kolorektal kanser,
  • Fistüller (bağırsaklar arasında, bağırsak ve cilt arasında, anüs etrafında normalde olmaması gereken tüneller),
  • Perforasyon olarak da bilinen bağırsak yırtılması,
  • Bağırsak tıkanıklığı.

Teşhisi nasıldır?

Size öncelikle ailenizin tıbbi geçmişi ve bağırsak hareketleriniz hakkında sorular sorulur. Fizik muayene ile dışkı örneği ve kan testi istenebilir. Gerekli görülmesi durumunda röntgen, BTI, MRI ya da kolonoskopi gibi görüntüleme ve tarama yöntemlerinden faydalanılabilir.

Tedavisi nasıldır?

İlaç tedavisi: Hastalığın şiddetine, çıkış şekline göre hangi tedavinin uygulanacağı değişir. immunsupresif ilaçlar, immun anti-inflamatuar ilaçlar (kortikosteroidler, aminosalisilatlar) İBH tedavisinde ilk adımdır. Bu ilaçlar sindirim sistemi iltihabını azaltmaya yardımcı olur.

Yaşam tarzı: İBH olduğunda yaşam tarzı seçimleri önemlidir. Bol sıvı tüketmek, dışkınızda kaybolan sıvıları telafi etmenize yardımcı olur. Süt ürünleri ve stresli durumlar gibi tetikleyicilerden kaçınmak, semptomları iyileştirmeye ve alevlenmeleri azaltmaya yardımcı olabilir. Egzersiz yapmak ve sigara içiyorsanız sigarayı bırakmak sağlığınızı korumanıza yardımcı olabilir.

Takviyeler: Vitamin ve mineral takviyeleri beslenme eksikliklerine yardımcı olabilir. Örneğin, demir takviyeleri anemi tedavisine yardımcı olabilir. Diyetinize yeni takviyeler eklemeden önce doktorunuza danışmalısınız.

Ameliyat: İBH'li kişiler için bazen cerrahi gerekli olabilir. Bazı İBH ameliyatları şunları içerebilir:

  • Daralmış bir bağırsağı genişletmek için striktüroplasti,
  • Fistüllere yönelik müdahaleler,
  • Bağırsakların etkilenen bölümlerinin çıkarılması (Crohn hastalığı olan kişiler için),
  • Tüm kolon ve rektumun çıkarılması (şiddetli ülseratif kolit vakaları için).

Nasıl önlenebilir?

İBH'nin kalıtsal nedenlerini önleyemezsiniz. Ancak aşağıdakileri yaparak İBH geliştirme riskinizi azaltabilir veya semptomların nüksetmesini önleyebilirsiniz:

  • Besin açısından zengin gıdalar yemek,
  • Düzenli egzersiz yapmak,
  • Sigara içiyorsanız sigarayı bırakmak.
  • İBH biraz rahatsızlığa neden olabilir, ancak doktor tarafından önerilen tedavi planınızı aktif olarak takip ederek hastalığı yönetebilir ve sağlıklı, aktif bir yaşam tarzı yaşayabilirsiniz.
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