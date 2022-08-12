Karında şişlik o hastalığın habercisi! Tedavi edilmediğinde kansere neden oluyor...

İnflamatuar bağırsak hastalığı (İBH), sindirim sisteminin uzun süreli iltihaplanmasına neden olan bir grup bağırsak bozukluğunu temsil eder. Birçok hastalık, İBH terimi çatısı altında yer almaktadır. En yaygın iki türü; ülseratif kolit ve Crohn hastalığıdır.
Belirtileri nelerdir?
Nedenleri ve komplikasyonları nelerdir?
İBH'nin kesin nedeni bilinmemektedir. Bununla birlikte, birkaç faktör ülseratif kolit ve Crohn hastalığı geliştirme riskinizi artırabilir.
Teşhisi nasıldır?
Size öncelikle ailenizin tıbbi geçmişi ve bağırsak hareketleriniz hakkında sorular sorulur. Fizik muayene ile dışkı örneği ve kan testi istenebilir. Gerekli görülmesi durumunda röntgen, BTI, MRI ya da kolonoskopi gibi görüntüleme ve tarama yöntemlerinden faydalanılabilir.
Tedavisi nasıldır?
İlaç tedavisi: Hastalığın şiddetine, çıkış şekline göre hangi tedavinin uygulanacağı değişir. immunsupresif ilaçlar, immun anti-inflamatuar ilaçlar (kortikosteroidler, aminosalisilatlar) İBH tedavisinde ilk adımdır. Bu ilaçlar sindirim sistemi iltihabını azaltmaya yardımcı olur.
Yaşam tarzı: İBH olduğunda yaşam tarzı seçimleri önemlidir. Bol sıvı tüketmek, dışkınızda kaybolan sıvıları telafi etmenize yardımcı olur. Süt ürünleri ve stresli durumlar gibi tetikleyicilerden kaçınmak, semptomları iyileştirmeye ve alevlenmeleri azaltmaya yardımcı olabilir. Egzersiz yapmak ve sigara içiyorsanız sigarayı bırakmak sağlığınızı korumanıza yardımcı olabilir.
Takviyeler: Vitamin ve mineral takviyeleri beslenme eksikliklerine yardımcı olabilir. Örneğin, demir takviyeleri anemi tedavisine yardımcı olabilir. Diyetinize yeni takviyeler eklemeden önce doktorunuza danışmalısınız.
Ameliyat: İBH'li kişiler için bazen cerrahi gerekli olabilir. Bazı İBH ameliyatları şunları içerebilir:
Nasıl önlenebilir?
İBH'nin kalıtsal nedenlerini önleyemezsiniz. Ancak aşağıdakileri yaparak İBH geliştirme riskinizi azaltabilir veya semptomların nüksetmesini önleyebilirsiniz: