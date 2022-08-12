Karında şişlik o hastalığın habercisi! Tedavi edilmediğinde kansere neden oluyor...

Tedavisi nasıldır?

İlaç tedavisi: Hastalığın şiddetine, çıkış şekline göre hangi tedavinin uygulanacağı değişir. immunsupresif ilaçlar, immun anti-inflamatuar ilaçlar (kortikosteroidler, aminosalisilatlar) İBH tedavisinde ilk adımdır. Bu ilaçlar sindirim sistemi iltihabını azaltmaya yardımcı olur.

Yaşam tarzı: İBH olduğunda yaşam tarzı seçimleri önemlidir. Bol sıvı tüketmek, dışkınızda kaybolan sıvıları telafi etmenize yardımcı olur. Süt ürünleri ve stresli durumlar gibi tetikleyicilerden kaçınmak, semptomları iyileştirmeye ve alevlenmeleri azaltmaya yardımcı olabilir. Egzersiz yapmak ve sigara içiyorsanız sigarayı bırakmak sağlığınızı korumanıza yardımcı olabilir.

Takviyeler: Vitamin ve mineral takviyeleri beslenme eksikliklerine yardımcı olabilir. Örneğin, demir takviyeleri anemi tedavisine yardımcı olabilir. Diyetinize yeni takviyeler eklemeden önce doktorunuza danışmalısınız.

Ameliyat: İBH'li kişiler için bazen cerrahi gerekli olabilir. Bazı İBH ameliyatları şunları içerebilir: