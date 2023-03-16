Karındaki ağrı tümör belirtisi olabilir! Erken tanı büyük önem taşıyor...

Günümüzde giderek daha sık görülen kanser hastalığına karşı farkındalık kazanmak ve belirtilerin bilincinde olmak büyük önem taşıyor. Bu sayede hızlıca fark edilerek erken tanı sayesinde hastanın sağlığına kavuşması sağlanabiliryor. İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Beytullah Yıldırım, özellikle yemek borusu ve mide-bağırsak tümörlerine neden olan etkenleri ve tedavi yöntemlerini anlattı.

İHA Giriş Tarihi: 16.03.2023 11:23 PAYLAŞ ABONE OL

İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Beytullah Yıldırım, erken evre yemek borusu, mide ve bağırsak tümörlerine dair merak edilen konulara açıklık getirdi. Tümör oluşumunun nedenlerine değinen Prof. Dr. Beytullah Yıldırım, "Yemek borusu, mide ve bağırsak tümörlerinin, sıklığı yıllara, toplumdan topluma ve cinsiyete göre farklılık göstermektedir. Fonksiyonları, içerdiği hücreler ve yapıları farklı olsa da sindirim kanalı olarak da adlandırılan bu bölgelerin ortak özelliği temelde oluştukları duvar katmanlarının benzerliğidir. Sindirim kanalının çoğu kısımları mukoza olarak adlandırılan iç tabaka, submukoza denilen ara tabaka, muskularis propria (kas tabakası) ve seroza denilen dış tabakadan oluşur. Bu katmanlarda bulunan yapıların aşırı çoğalmasına bağlı köken aldığı katmana göre değişen ve farklı özellikler taşıyan tümörler gelişebilmektedir" dedi.



"Sigara ve alkol yemek borusu kanseri riskini artırıyor"

Sigara ve alkol kullanımının yemek borusu kanserini arttırdığına dikkat çeken Prof. Dr. Yıldırım, "Sigara içme ve alkol kullanımı skuamoz hücreli yemek borusu kanseri riskini artırırken; obezite, sigara içme ve reflüye bağlı barrett özofagus gelişimi adenokarsinom türü yemek borusu alt uç kanseri riskini artırmaktadır. Helicobacter pylori enfeksiyonu, tuz kullanımı, obezite, kızartılmış yiyecekler, işlenmiş et tüketimi mide kanseri riskini artırır. Yaş, iltihabi bağırsak hastalığı mevcudiyeti, karın bölgesine radyasyon uygulanma hikayesi, obezite, diabetes mellitus, sigara kullanımı, alkol kullanımı, işlenmiş et tüketimi ve düşük fizik aktivite kolon kanseri gelişimi için risk faktörleridir. Risk faktörlerinin bilinmesi ve azaltılmasının kanser gelişim riskini de azaltacağı aşikardır. Ayrıca yüksek riskli hastaların bilinmesi hekim-hasta duyarlılığını artırmakta ve tümörlerin erken evrede yakalanmasını kolaylaştırmaktadır" diye konuştu.