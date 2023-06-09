Karma Aşı Nedir? Çocuklarda Karma Aşıda Neler Var, Ne Zaman Yapılır, Ateş Yapar Mı?

Karma aşı çocukluk çağında vurdurulması gereken bir aşıdır. Adından da anlaşılacağı üzere içinde hangi aşılar var gibi çoğul soru sorabiliriz. Söz konusu çocuklarda karma aşı olduğunda Karma Aşı yan etkileri ve Karma Aşı ateş yapar mı sonuçlarını ararız. Sonuçta bazı aşılar çocuklarda olası yan etkiler doğurur. Önlemimizi aldıktan sonra Karma Aşı kaç doz olduğunu gidilen doktordan öğrenebiliriz. İlki vurulduğunda diğerleri için Karma Aşı kaçıncı ayda yapılır hakkında bilgi de alırız. Bu olgulardan önce Karma Aşı neden yapılır sorusuna yönelik bulgular da elde etmeliyiz.

Karma Aşı Nedir?

Ülkemizde yeni doğanların, çocukların belirli aşıları vardır. Bu aşılar yeni doğunca ve çocuk belirli aylara gelince yapılır. Aynı şekilde 1 yaş ve üzerindeki çocuklarda da aşı vardır. Bu tür aşılar çok önemlidir. Her bir aşı farklı sağlık sorununun önüne geçmek için yapılır. Günümüze baktığımızda çocuğunuzun aşısı yaklaştığında sağlık ocakları sizleri arar ve hatırlatma yapar. Dolayısıyla bu aşılar çok önemlidir. Söz gelimi karma aşı olunca her şey daha da önemli olur. Çünkü karma aşı birçok sağlık sorunuyla savaşan bir aşıdır.

Karma Aşı Neden Yapılır?

Karma aşısının yapılmasının nedeni oluşabilecek sağlık problemlerini önlemektir diyebiliriz. Yeni doğan bebeğe, ileriki aylarda ve yaşlardaki çocuklara bu aşı yapılır. Hatta birden fazla yapılır. Bu sebeple karma aşının ne kadar önemli olduğunu anlayabiliriz. Aynı zamanda karma aşı neden yapılır için önlediği hastalıkları da belirtebiliriz. Karma aşı şu sağlık sorunlarının önüne geçmektedir:

Difteri

Boğmaca

Tetanoz

Çocuk Felci

Menenjit

Çocuklarda Karma Aşıda Neler Var?

Çocuklarda yapılan karma aşısı 5'li karma aşısıdır. Bu aşılar yukarıda da belirtilmiş olan sağlık sorunlarının önüne geçmektedir. Bundan hareketle çocuklara yapılan karma aşıda şunlar vardır:

Difteri

Tetanoz

Boğmaca

İnaktif Çocuk Felci

Zatürre

Ortakulak İltihabı

Menenjit

Karma Aşı Kaç Doz Vurulur?

Bu başlık altında karma aşının kaç doz olduğu belirtilecektir. Fakat yine çocuklarda karma aşıya odaklanılacaktır. Çocuklarda karma aşının dozu 4'tür. Bu 4 doz da 2, 4, 6 ve 18 aylıkken çocuklara yapılmaktadır. Dolayısıyla hemen bütün dozlar vurulmamaktadır.

Karma Aşı Yan Etkileri Nelerdir?

Her aşının olası yan etkileri vardır. Bu etkiler yetişkinlerde ve çocuklarda farklılaşabilir. Karma aşının çocuklarda yaptığı bazı yan etkiler de vardır. Bu yan etkiler şu şekildedir:

Ateş

Baş Ağrısı

Kas Ağrısı

İştahsızlık

Karma Aşısı Ateş Yapar Mı?

Aşılardan sonra çocuklarınızda ateşin çıkması yaşanan bir durumdur. Çocuğunuz karma aşı olduğunda büyük olasılıkla ateşi çıkacaktır. Dolayısıyla karma aşının ateş yaptığı ifade edilebilir.