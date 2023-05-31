Karnabahar Gaz Yapar Mı? Yetişkinlerde, Bebeklerde, Emziren Annelerde Karnabahar Gaz Yapar Mı?

Karnabahar gaz yapar mı sorusu bu sebzeyi tüketmek isteyen kişiler için araştırma konusudur. Öyle olmasa bile gaz problemi yaşayan insanlar bu sebzeyi tüketmek istediklerinde karnıbahar gaz yapar mı diye merak ederler. Ebeveynler ise çocuklarını bu sebzeyi yedirmek istedikleri zaman karnabahar bebeğe gaz yapar mı diye ilk etapta araştırırlar. Eğer sizde bu kişilerden biriyseniz haberimizi okumaya devam edin. Çünkü sizler için karnabahar gaz yapar mı sorusunun cevabını detayları ile verdik.

Karnabahar Gaz Yapar Mı?

Karnabaharın rengi beyaz olup yaprakları lahana yaprağına benzer şekildedir. Karnabahar bitkisi beyaz kartopu tanelerinin birleşimine benzemektedir. Kış aylarının önde gelen sebzeleri arasında olan karnabahar, mide içerisinde parçalanması sonrasında gaz meydana getirmektedir. Haşlama yolu ile karnabahar yapıldığında direkt tüketimi halinde beden içerisinde gaz dolaşımını arttırır. Bu nedenle vücuttaki gereksiz gazların atılmasına yardımcı olarak bir nevi mideyi rahatlatır. Düzenli tüketilen bu gıda sağlıklı gelişime de yol gösterir. Bu sebze, fırında veya yağda kızartılarak da tüketilebilir. Brokoli sebzesi ile benzerlik gösteren bu bitki içindeki faydalı maddelerle gaz oluşumuna yer hazırlar. Vücudun her yerinde dolaşan gazlar etkisini gösterip sindirimin rahatsız edici yönünü de ortadan kaldırmış olur. Vücut aracılığıyla dışarı atılan gazlar hazmı da kolaylaştırmaktadır. Karnabaharın bu özelliği sayesinde bu problemi yaşayan insanlar şikayetlerinden kurtulmaktadır. Gaz yapıcı etkiye sahip bu sebze beden için oldukça değerlidir. Özellikle haşlanarak yenilmesi veya yoğurt içine koyularak tüketilmesi gazın meydana gelmesine yardımcı olur. Bu da bünyemin rahatlamasına sebep olarak karın kısmındaki hava kitlesinin inmesini sağlar. Kabızlığı önleyen bu sebzenin kullanımı her yönden çok faydalıdır.

Bunu değerlendirerek kilo vermek için de karnabaharı yemek çok önemlidir. Kızartması yapılan bu sebze yemeğinin gaz çıkarabilme olasılığı yönünde ihtimalleri düşünerek aşırı tüketiminden de kaçınmak gerekir. Uygun olmayan ortamlardaki gaz çıkarma durumu şahsa yönelik düşürücü, utanç verici ve rahatsız edici durumlara gelinmesini sağlar. Önemli olan şu ki karnabaharın gaz yapıcı etkisinin bilincinde olmak ve yeterli miktarda tüketimini belirlemek dozu ayarda tutmak öncelik olmalıdır. Ne kadar az miktarda yenilirse o kadar gaz miktarını düşürür.

Karnabahar Bebeklerde Gaz Yapar Mı?

Karnabahar sindirim sistemince kolay sindirilemeyen, gaz ve şişkinliğe neden olan karbonhidratlar içerir. Karnabahar gibi turpgillerden olan sebzeler sindirim sistemini zorlayan karmaşık karbonhidrat içerir. Bu sebzeleri sindirmek için alfa galaktosidaz isimli enzime ihtiyacımız vardır. Bazı insanların vücudunda ise bu enzimden yeterli miktarda bulunmadığından karnabahar gibi gıdalar tükettiğinde gaz sorunu yaşarlar. Karnabahar bünyesi kükürt açısından zengin olduğundan dolayı pis kokulu gaza yol açtığını bilinmektedir. Karnabaharın gaz yapmasının en önemli nedenlerinden biri de içeriğindeki rafinoz ismindeki maddedir. İnsan vücudunda rafinozun sindirilmesi için yeterli enzim yoktur. Rafinoz ince bağırsakta parçalanamadığından kalın bağırsağa gönderilir. Kalın bağırsak bu maddeyi var gücüyle parçalamaya çalışırken özellikle rafinoza alışkın olmayan bünyede çok fazla gaz meydana gelir. Bu durumdan ise en çok iç organları yeteri kadar gelişmemiş olan bebekler etkilenir. 6 aydan sonra yavaş yavaş karnabaharı bebeğinize vermeye başlayabilirsiniz. Ama porsiyonları kontrollü vermenizde fayda var. Çünkü karnabahar bebeğinizde gaz yapabilir.