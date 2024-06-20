Kas seyirmesi bu hastalığın habercisi! %95 oranında...

Dr. Oğuzhan Onultan, ALS'nin yaklaşık yüzde 95'inin rastlantısal, yüzde 3-10'unun ailesel olduğunu, genellikle 50-60 yaş grubunda başladığını belirterek, ailesel olgularda başlangıç yaşının daha erken olabileceğini vurguladı.

ALS'nin istemli kas hareketlerinden sorumlu sinir hücrelerinin hasar görmesiyle ortaya çıkan ilerleyici bir nörolojik hastalık olduğuna işaret eden Onultan, vakaların yüzde 5-10'unun kalıtımsal olduğunu, diğer olası nedenler arasında ise gen mutasyonu, glutamat fazlalığı, bağışıklık sisteminin kendine zarar vermesi ve sinir hücrelerinde bazı proteinlerin birikmesinin yer aldığını anlattı.

Onultan, ALS'nin başlangıç belirtilerinin kişiden kişiye değişiklik gösterebileceğine dikkati çekerek, "Bazen yazı yazmada zorluk, bazen de konuşmada zorluk ile baş gösterebilir. Hastalığın ilerleyiş hızı, hastadan hastaya değişkenlik gösterir. En sık görülen erken belirtiler arasında yutmada zorlanma, konuşmada bozulma, kaslarda kramplar ve seyirmeler, yürürken ayağın takılması, eşyaları taşımada güçlük yer alır." ifadelerini kullandı.

ALS'nin ileri safhalarında istemli olarak kullanılan kasların neredeyse tümünün etkilendiğini belirten Onultan, "ALS, kalp ve mesane kasları gibi istemsiz kaslarla çalışan bazı organları etkilemez. ALS ilerledikçe daha çok sayıda kasta hastalık belirtileri görülmeye başlar. Kaslarda ileri derecede kuvvetsizlik, kas kütlesinde azalma, çiğneme ve yutma problemlerinde artış gibi belirtiler ortaya çıkar." değerlendirmesinde bulundu.

Onultan, ALS'nin erken dönemde teşhis edilmesinin zor olduğunu, belirtilerinin başka nörolojik hastalıklarla karışabileceğini vurgulayarak, "ALS tanısı için EMG, MR, kan ve idrar testleri, lomber ponksiyon ve kas biyopsisi uygulanır. ALS başka hastalıklarla karışabilir ve yanlış tanı konulabilir ancak kesin tanı konulduğunda hastalıkla sonuna kadar mücadele edilmelidir." ifadelerini kullandı.

ALS'nin ilerleyişini durdurmanın mümkün olmadığını ancak belirtilerin hafifletilmesine yönelik bazı destek tedavilerinin uygulanabileceğini aktaran Onultan, şu bilgileri verdi:

"Çeşitli ilaçlar, fizik tedavi ve rehabilitasyon, konuşma terapisi ve beslenme destekleri kullanılmaktadır. ALS hastalığı ilerleyicidir ve zamanla kötüleşme eğilimi gösterir. Günümüzde ALS hastalığının ilerleyişini durdurmak ya da tam tedavi etmek mümkün değildir."