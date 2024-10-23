Katarakt Ameliyatı Sonrası Bandaj Ne Zaman Çıkarılır? Katarakt Ameliyatından Sonra Bandaj Kaç Gün Kalır?

Katarakt ameliyatı, basit sayılabilecek göz rahatsızlıklarından biridir. Özellikle ilerleyen yaş dönemlerinde kişinin gözlerinde katarakt oluşabilir. Göz hastalıkları uzmanı tarafından gerekli tetkikler yapılarak kişinin katarakt ameliyatı olmasına karar verilebilir. Ameliyat olacak kişi öncelikle katarakt ameliyatı sonrası bandaj ne zaman çıkarılır sorusunun cevabını bilmelidir. Katarakt ameliyatından sonra damla kaç gün kullanılır konusu da bilgi edinmek adına önemlidir.

Katarakt Ameliyatı Sonrası Bandaj Ne Zaman Çıkarılır?

Katarakt ameliyatı, yaklaşık yarım saatlik bir süre içinde yapılan bir cerrahi operasyondur. Tabi yapılan operasyonun süresi, hastanın bünyesine, yaşına ve yaşanabilecek komplikasyonlara göre değişir. Genel anlamda ameliyatın kısa sürede sorunsuz şekilde sonlandığını söyleyebiliriz.

Tüm cerrahi operasyonlarda olduğu gibi katarakt ameliyatında da operasyon sonrası gözlere bandaj sarılır. Söz konusu bandaj 2 gün boyunca gözlerden çıkarılmamalıdır. Sonraki günlerde ise direkt olarak güneşe çıkacağınız zaman koruyucu güneş gözlüğü takmanız uygun olacaktır. Bu uygulamaya 2 hafta devam ettiğiniz sürece iyileşme sürecinizin çok daha hızlı olacağını söyleyebiliriz.

Katarakt Ameliyatından Sonra Damla Kaç Gün Kullanılır?

Katarakt ameliyatı sonrasında doktor tarafından uygun görülen damlaların kullanılması gerekebilir. Ameliyat sonrası 2 saatte bir damlatılan bu damlalar ilerleyen günlerde 6 saatte, 12 saatte ve günde iki damla şeklinde uygulanır. Söz konusu damlaların kullanımına 1 ay boyunca devam edilir. konu ile ilgili en doğru uygulama için doktorunuza danışmanız uygun olacaktır.