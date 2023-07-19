Kedi Yumurta Yer Mi? Cins, Yetişkin ve Yavru Kedilere Haşlanmış Yumurta Verilir Mi?

Sokaklarda ve artık çoğu evde karşımıza çıkan kedilerin beslenmesi hakkında bilinmeyen, merak edilen pek çok nokta mevcut. İnsanlar özellikle ilk kez kedi bakacak ise kediye neler yedirmesi konusunda araştırmalar yapmaktadır. Bu hususta en sık sorulan sorular arasında kedi yumurta yer mi, sever mi soruları yer almaktadır. Gelin detaylı yanıtları birlikte inceleyelim.

Kediler Yumurta Yer Mi?

Kediler bilindiği üzere etçil canlılardır ancak, bu özellikleri onları diğer gıdalardan uzak tutmaya yetmez, bunu en iyi obur bir kediye bakan kişiler bilir. Kediler düzenli olarak kendileri için üretilmiş mamalarla beslenmelidir fakat belirli aralıklarla başka gıdalarda tüketebilirler. Kedilerin kedi maması dışında yiyebileceği gıdalardan birisi de yumurtadır. Kediler için en ideal olanı haşlanmış yumurtadır, pek çok kedi haşlanmış yumurtayı oldukça severek yer. Hele obur kediler, sabahları haşlanmış yumurta için sahiplerine gayet yüksek desibelli bir serenat bile yapabilirler. Sokak kedilerini besleyenler için yumurta büyük kolaylık sağlar, elinde maması kalmayan kişiler sokağındaki kedileri haşlanmış yumurtayla gönül rahatlığıyla besleyebilirler.

Yumurtanın kediler için zararı yoktur tabi ki çok sık aralıklarla verilmemesi kaydıyla, ayrıca çiğ ve yağda pişirilmiş yumurtanın kedilere verilmesi önerilmez. Kedilerin cinsi beslenmelerinde değişikliğe neden olan bir etken değildir, bu yüzden her cinsten kedi yumurtayı afiyetle yiyebilir. Belirtmekte fayda var eğer kedide herhangi bir kilo ya da sindirim problemi var ise veteriner hekime danışmadan, maması dışında gıda vermemelisiniz.

Yavru Kedilere Yumurta Verilir Mi?

Yavru kediler beslenmesine hayli dikkat edilmesi gereken canlılardır. Özellikle yeni doğan yavru kediler sadece anneleri emmeli ya da kediler için süt tozu ile beslenmelidir. 6 haftalık olan yavru kediler yavaş yavaş kuru ve yaş mamaya alıştırılmaya başlanır. Mama yiyebilecek büyüklükteki yavru kedilere haşlanmış yumurta verilebilir ancak bir yumurtanın neredeyse 1/6 kadarı verilmelidir ve mutlaka haşlanmış olmalıdır.