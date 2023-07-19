Kediler Ekmek Yer Mi? Cins, Yetişkin ve Yavru Kedilere Ekmek Verilir Mi?

Kediler ekmek yer mi, konusu hem ev kedileri hem sokak kedileri için önemlidir. Çünkü ekmek bazı kedilere iyi gelirken bazılarına sindirim problemi yaratabilmektedir. Yine ekmek kediye zararlı mı, sorusunda kedinin bünyesine ve o anda mamaya ulaşabilme durumuna göre değişmektedir. Çünkü mama edinebilme bazen zor olurken ekmek hemen her zaman bulunabilmektedir. Ekmeğin farklı şekillerde tüketilmesinde ev kedisine sütlü ekmek verilir mi ya da yavru kediye ıslak ekmek verilir mi, soruları mamaya ulaşabilme açısından değerlendirilmelidir.

Kediler Ekmek Yer Mi?

Kediler gerek uyumu gerek sakinliği gerekse neşeli ve şaşırtıcı halleri bakımından çok sevilen ve ilgi ile karşılanan evcil hayvanlar arasındadır. Onların sıra dışı halleri evden, ş yerine, sokağa ve hatta günümüzde sosyal medyaya kadar taşınmaktadır. Bu dost canlısı, neşeli ve ilginç hayvanların bu sıra dışı yaşama biçimleri bazen şaşkınlıkla karşılanmaktadır.

Kedilerin bu sıra dışı ve güzel hallerinin yanında yaşamsal öneme sahip olan beslenme durumları da bir o kadar önemlidir. Bu nedenle evinizde beslediğimiz ya da sokaklarda beslediğimiz bu sevimli ve afacan dostlarımızın beslenme ve barınma durumlarına önem verilmelidir. Beslenme konusunu ele almışken hepimizin bildiği gibi kedi ve köpekler için özel mamalar bulunmaktadır. Bu özel mamalar kedilerin sindirim sistemine göre ayarlanmaktadır. Mama olmadığı durumlarda ise alternatif besin olarak ekmek gibi yollara başvurulur.

Cins, Yetişkin ve Yavru Kedilere Ekmek Verilir Mi?

Ekmek zehirli ya da zararlı bir besin değildir. Ancak ekmek sadece kendi başına kedilerin sindirim sisteminde birtakım zorluklar meydana getirebilir. Burada dikkat etmemiz gereken kedimize ekmeği zorunlu ve gerekli haller dışında vermemek olacaktır. Sözgelimi, hastalık, diyet ya da mamaya ekonomik olarak ulaşma zorlukları gibi durumlarda ekmek her daim verilmemelidir.

Eğer ekmek verecekseniz de ekmeği süt gibi ya da su gibi gıdalarla biraz yumuşatarak vermek olacaktır. Zor durumda kalınmadığı sürece nadir durumlarda verilmelidir. Kediniz özel yani cins bir kedi ise beslenmesine özellikle dikkat edilmelidir. Kedinizin cins ya da yavru olmasının yanında şeker hastalığı, böbrek yetmezliği ya da kalp rahatsızlığı gibi sağlık sorunları varsa asla ekmek vermemelisiniz.

Kedinize Ekmeği Nasıl Yedirebilirsiniz?

Öncelikle lokmalarını çok küçük vermelisiniz. Kediler etçil hayvanlardır. Et ve hayvan ürünleri gibi besinler için uygun olan mide ve bağırsakları ekmek için uygun değildir. Aynı zamanda karbonhidrat için uygun olmayan sindirim sistemleri bir anda tepki gösterebilir. Bu nedenle kedinize ya da sokakta beslediğiniz dostlarınıza ekmek verirken küçük lokmalarda ve ideal öğün olacak şekilde vermelisiniz. Bunların yanında süt gibi hayvansal olan sıvı gıdalarla mama yapıp verebilirsiniz. Kediniz için hem lezzetli hem de sindirimi kolay olacaktır.