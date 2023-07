Kediler Sucuk Yer Mi? Cins, Yetişkin ve Yavru Kedilere Salam, Sosis, Sucuk Verilir Mi?

Kediler tüm sevimlilikleri ile artık hemen herkesin hayatında yer edinmiş canlılardır. Onlara lakıyla bakabilmek için güvenlikleri ve beslenmeleri konusunda dikkat etmemiz gereken bazı hususlar vardır. Bunlardan biri de kedilerin et ürünlerinden hangilerini yiyebildiklerine dair bilgilerdir. Etçil bir canlı oldukları için kediler salam, sucuk gibi gıdaları yemek isterler ancak bu onların sağlığı için pek de doğru değildir. Bu konuda bilgi sahibi olmak isteyen kedi sahipleri kediler sucuk yer mi, zararı dokunur mu gibi sorulara yanıt aramaktadırlar. Kedilerin bağışıklık sistemini doğrudan etkileyen unsurun beslenme olmasında dolayı salam ve sucuk kediye zararlı mı araştırdık.

Kedilere Sucuk, Sosis Ve Salam Verilir Mi?

Patili dostlarımızdan kediler doğaları gereği etçil beslenen canlılardır. Bu özellikleri onların et ürünlerine dayanılmaz bir iştah duymasına sebep olmaktadır. Kedilerin et ürünlerini iştaha yemesi yanılgıya sebep olmakta, insanların her türlü et ürününü kedilere vermesine sebep olmaktadır. Bahsi geçen et ürünlerinden sucuk, sosis ve salam gibi fermente et ürünleri kediler için sakıncalı yiyeceklerdir. Özellikle sucuk içeriğinde bolca baharat ve tuz olan bir gıdadır, bu nedenle kedilerin yemesi kesinlikle önerilmez. Salam ve sosis de sucuk kadar baharat içermese bile birçok katkı malzemesi ve tuz içermektedir bu nedenle kedilere verilmesi önerilmez. Ayrıca sucuk salam gibi ürünler kedilerde iç parazit probleminin baş göstermesine neden olmaktadır. Bu demek değildir ki çok aç bir sokak kedisine salam/sosis verilmez, elbette birkaç seferliğine mahsus olmak üzere kedilere bahsi geçen et ürünleri verilebilir ama bunu gerçekten başka alternatif yoksa tercih etmelisiniz.

Yavru Kedilere Sucuk Veya Salam Verilir Mi?

Yavru kediler sindirim sistemleri çok hassas canlılardır, yetişkin kedilerin rahatlıkla yediği birçok yiyecek yavru kedilerde hassasiyete neden olabilir. Özellikle sucuk salam gibi fermente t ürünleri yavru kedilerin kesinlikle yememesi geren gıdalar arasında yer almaktadır. Bu et ürünleri hali hazırda yetişkin kedilerin bile yemesi önerilmeyen gıdalardan olduğu için yavru kedilere verilmesi zararlıdır.