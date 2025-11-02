Kekemelik o yaş aralığında başlıyor! Uzmanlar uyardı: "Geçer diye beklemek hata..."

Kekemelik, her 100 kişiden birinde görülüyor ve genellikle 2-5 yaş aralığında başlıyor. Nedeni, ise bilinenin aksine psikolojik değil genetik.

GÜL KİREKLO Giriş Tarihi: 02.11.2025 09:19

Kekemelik, konuşma akıcılığını bozan; ses, hece ya da kelimelerin tekrarı, uzatması ve konuşmaya başlarken yaşanan duraksamalarla kendini gösteren bir konuşma bozukluğu. Uzman Dil ve Konuşma Terapisti Burçin Mutlu, "Bilinenin aksine kekemeliğin ortaya çıkışında psikolojik etkenler belirleyici değildir; asıl neden, bireylerin beyin yapısı ve işleyişindeki nörolojik farklılıklar veya genetik temellidir. Yani kekemelik bir korkunun, heyecanın ya da utanmanın sonucu değildir ve taklit ederek oluşmaz. Genetik faktörlerin etkili olduğu bu durum, genellikle 2 ila 5 yaş arasında başlar" dedi.





'GEÇER' DİYE BEKLEMEK HATA

Kekemeliğin toplumda görülme oranının ise yüzde 1 civarında olduğunu belirten Mutlu, şunlara dikkat çekti: "Yani her 100 kişiden biri konuşurken kelimelerle mücadele eder. Erken müdahale, kekemeliğin kalıcı hale gelmesini önlemede kritik bir rol oynar. Erken dönemde başlanan kekemeliklerde herhangi bir müdahaleye gerek kalmadan kendiliğinden iyileşme ihtimali ise yüzde 75-80'dir. Ancak en büyük hata, 'geçer' diyerek beklemektir. Çünkü her geçen ay, kalıcılık riskini artırır. Bu nedenle kalıcı olma riski göz ardı edilmemeli ve mutlaka bir uzman tarafından değerlendirilip yol haritası çizilmelidir."