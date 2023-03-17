Kekik Yağı Faydaları Neler? Kekik Yağı Ne İşe Yarar, Neye İyi Gelir ve Nasıl Kullanılır?

Kekik yağının sağlık açısından sayısız yararı vardır. En şifalı doğal yağlar arasında yer almaktadır. Pek çok kişi kekik yağı hakkında internet üzerinden birtakım araştırmalar yapmaktadır. Bu yazımızda sizler için kekik yağı faydaları neler, kekik yağı ne işe yarar, neye iyi gelir ve nasıl kullanılır gibi soruların yanıtlarına yer verdik.

Kekik Yağı Ne İşe Yarar?

Kekik yağı doğal bir yağ olarak karşımıza çıkmaktadır. Güzel ve hoş bir kokuya sahiptir. Çok iyi bir antioksidan kaynağıdır. Pek çok hastalığın tedavisinde destek amaçlı kullanımı mümkündür. İnsan sağlığı açısından da sayısız faydaları bulunmaktadır. Sağlığının yanı sıra cilt üzerinde de olumlu etkileri mevcuttur. Kekik yağının kullanımı çok eski zamanlara dayanmaktadır. Özellikle cilt ve solunum rahatsızlıklarının giderilmesinde çok etkili bir yağdır. Kekik yağının faydalarıyla birlikte birtakım zararları da olabilmektedir. Kekik yağı kan sulandırıcı bir özelliğe sahiptir. Bu yüzden doktor onayı almadan kullanımı tavsiye edilmemektedir.

Kekik Yağı Faydaları Nelerdir?

Kekik yağı neye iyi gelir diye merak edenlerin sayısı epey fazladır. Kekik yağının sağlık açısından pek çok yararı bulunmaktadır. Özellikle cilt sorunlarında ve solunum problemlerinde kullanımı çok yaygındır. Kekik yağının genel olarak faydaları şu şekildedir:

Vücutta oluşan enfeksiyon ve iltihapların giderilmesinde önemli bir rol oynar.

Kekik yağı doğal bir antioksidan olduğundan kanser hastalığı ile mücadele eder.

Kemik ve eklem ağrılarına iyi gelir.

Solunum yolu hastalıklarının giderilmesinde çok etkilidir.

Kekik yağı doğal bir ağrı kesicidir. Vücutta ağrılı olan bölgelere kekik yağı ile masaj yapıldığında ağrıyı kesmektedir.

Baş ağrılarına iyi gelir.

Sindirim sisteminin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlar.

Doğal antibiyotik görevi görür.

Boğaz ağrılarına çok iyi gelir.

İdrar söktürücü özelliği bulunur.

Tırnak mantarına karşı etkilidir.

Bel ağrılarına iyi gelir.

Ciltte oluşan sivilce, yara gibi sorunların önlenmesine yardımcı olur.

Sinüslerin ve bronşların açılmasında etkilidir.

Kekik Yağı Nasıl Kullanılır?

Kekik yağının birçok kullanım alanı mevcuttur. Çok sayıda kişi kekik yağı nasıl kullanılır diye merak etmektedir. Kekik yağı cilt sağlığı, saç sağlığı, insan sağlığı gibi pek çok sağlık alanında kullanılmaktadır. Örneğin diş eti enfeksiyonlarında bir miktar kekik yağını diş etlerine sürmek, diş eti rahatsızlıklarının engellenmesini sağlamaktadır. Sindirim sistemi sorunlarında bir bardak suyun içine yaklaşık iç damla kadar kekik yağı ekleyerek tüketilmesi mümkündür. Ayak kokularını gidermek için banyo esnasında ayaklara uygulanabilir. Ancak tüm bitkisel ürünlerde olduğu gibi kekik yağını kullanmadan önce bir doktor onay alınması son derece önemlidir.