Kemik Ölçümü Aç Mı Tok Mu Yapılır? Kemik Testi Nasıl Yapılır, Aç Mı Tok Mu?

Kemik ölçümü aç mı tok mu yapılır diyenler bunun için endişelenmemelidir. Çünkü, kemik yoğunluğu ölçümü için aç olmak gerekir mi sorusunun yanıtı, hayırdır. Bundan dolayı, kemikteki minerallerin miktarını ölçen bu test tok yapılır mı yoksa aç mı olunmalıdır diye düşünmeye gerek yoktur. Çünkü açlığın veya tokluğun, kemiklerin durumuna anlık olarak hiçbir etkisi yoktur. Kemik testi nasıl yapılır ve hangi hastalardan istenir?

Kemik Ölçümü Aç mı Tok mu Yapılır?

Kemik erimesi (osteoporoz), özellikle menopoza giren kadınlarda yaygın olarak görülen bir hastalıktır. Kemik ölçümü ise kemik erimesinin tespit edilmesi için uygulanan bir yöntemdir. Mineral eksikliğini anlamayı sağlar ve "kemik tarama testi" ya da "kemik dansitometresi" olarak da adlandırılır. Kemik yoğunluğunda herhangi bir problem olan kişilerden, bu testin yaptırılması istenir. Bu sayede, hastaların kemiklerinin kırılganlık riski belirlenir. Kemik ve mineral kaybını tespit etmeyi sağlayan kemik ölçümü testi, acısız ve ağrısız bir uygulamadır. Kan tahlilinin aksine aç veya tok karnına, her iki şekilde de yapılabilen bir testtir.

Kadın veya erkek fark etmeksizin, özellikle 40 yaşını geçmiş herkesin iki yılda bir olmak üzere kemik ölçüm testi yaptırması gerekir. Çünkü osteoporoz, son derece sinsi bir hastalıktır. Hiçbir belirti göstermeden hızlı bir şekilde ilerleyebilir. Uzmanlar, aşağıdaki kişilerin mutlaka düzenli kemik ölçümü yaptırması gerektiği konusunda hemfikirdir.

Ailesinde osteoporoz (kemik erimesi) olanlar

Kalsiyum ve D vitamini eksikliği olanlar

Sigara veya alkol kullananlar

Diyabet (şeker) hastaları

Karaciğer ve böbrek hastalığı olanlar

Hormon tedavisi görenler

Yatağa bağımlı hastalar

Hareketsiz yaşam tarzına sahip olanlar

Kemik Ölçüm Testi Nasıl Yapılır?

Kemik dokusunun yoğunluğunu tespit etmek için yapılan kemik ölçümü testi, omurgaların incelenmesi ile başlar. Çünkü kemik erimesini anlamanın en kolay yolu, L1 ve L4 omurgalarını görüntülemekten geçer. Buna ek olarak, kalça kemiği de ölçüm için son derece uygun bir diğer bölgedir. Ölçüm, röntgen cihazından biraz daha farklı bir cihaz ile yapılır. Daha az x ışını yayan bu cihaz ile yapılan görüntülemeden sonra hasta, oldukça düşük miktarda radyasyona maruz kalmış olur. Kişi, görüntüleme sırasında dümdüz bir şekilde yatırılır ve ölçüm bitene kadar bu pozisyonda kalır. Duruma göre değişkenlik gösterse de kemik ölçümü testi ortalama yarım saat sürer.