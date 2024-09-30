Kemiklerdeki ağrı kanserin habercisi olabilir! Özellikle bu saatlerde artıyorsa...

Kemik tümörleri, görülme sıklığı çok yaygın olmamakla birlikte çocukluk, genç erişkinlik ve yaşlılık olmak üzere her yaşta farklı formlarıyla görülebiliyor. Ortopedik Onkolojinin ilgi alanına giren bu sorunda da en önemli noktalardan birinin erken tanı olduğunu hatırlatan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Ömer Yonga, kemiklerdeki anormal hücre büyümesiyle kendini gösteren bu hastalığın çeşitli tipleri ve belirtileriyle farklı zorluklar barındırdığını söyledi. Hastalığın hem sinsi ilerlemesi hem de ortaya çıkan bulgularının farklı sorunlarla benzerlik göstermesi nedeniyle tanıda geç kalınabildiğine işaret eden Op. Dr. Yonga, bu nedenle kemik tümörlerinin nedenleri ve belirtilerine dair daha fazla farkındalık yaratmanın önemine dikkat çekti.

Kemik ve yumuşak doku tümörlerinin görülme sıklığının yaşlara göre de farklılık gösterdiğini hatırlatan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Ömer Yonga şu bilgileri verdi: "Kemik tümörleri, kemik dokusunda oluşan anormal hücre büyümeleridir. Bu tümörler, hücrelerin kontrolsüz şekilde çoğalması sonucunda ortaya çıkar ve iyi huylu (benign) veya kötü huylu (malign) olabilirler. Kemik veya yumuşak dokuda ortaya çıkan bu tümörlerin takip ve tedavisi ortopedinin bir alt dalı olan Ortopedik Onkoloji ile sürdürülür. Genel olarak bakıldığında, kemik tümörleri iyi huylu, kötü huylu, metastatik tümörler ve tümör benzeri lezyonlar şeklinde dört ana başlıkta incelenir. İyi huylu kemik tümörleri daha çok çocukluk çağında karşımıza çıkarken, 40 yaşından sonra kötü huylu kemik tümörlerini, özellikle metastatik olanlar oldukça sık görülür."

"BELİRTİLER TÜMÖRDEN CİNSİNE GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR"

Kemik tümörü nedeniyle gelen hastalarda en sık rastlanan semptomların ağrı, şişlik, patolojik kırık şeklinde olduğunu ve özellikle ağrıların tümörün cinsine göre değişiklik gösterebildiğini hatırlatan Op. Dr. Yonga, konuyla ilgili şu bilgileri verdi: "Ağrı iyi huylu tümörlerde daha iyi karakterde ve ağrı kesicilere daha hızlı yanıt veriyor. Ayrıca çok net lokalize edilemeyen bir tarzdadır. Kötü huylu tümörlerdeki ağrılar ise daha keskin ve derinden gelir. Özellikle geceleri ortaya çıkan bu ağrılar ayrıca ağrı kesicilere karşı yanıt vermeyebilir. Hastalarda gözlenen bir başka belirti de lokalize şişlikler oluyor.

Bununla birlikte zaman zaman hastanın hiçbir şikayeti olmasa da örneğin ayak bileği burkulması gibi farklı bir nedenle çekilen röntgen ile rastlantısal şekilde tümör tespit edilebiliyor."