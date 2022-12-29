Kemikleri demir gibi yapıyor! Kalsiyum bombası bu besini tükettiğinizde…

Kemikleri sağlıklı tutmak için yapılması gereken şeylerden biri doğru beslenmedir. Düzenli ve sağlıklı beslenme ile hem hastalıkları önleyecek hem de kemik sağlığınızı güçlendireceksiniz. Öyleyse gelin cevizin faydalarına birlikte bir bakalım.
KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR
Ceviz, vücuttaki kalsiyum emiliminin artmasına yardımcı olur. Ayrıca metabolik süreçler sırasında kalsiyum atılımını azaltırlar.
METABOLİZMAYI HIZLANDIRIR
Bir avuç ceviz, yavaşlayan bir metabolizmayı hızlandırabilir. Esansiyel yağ asitleri ile doludurlar. Aynı zamanda sindirime, büyümeye ve diğer metabolik süreçlere yardımcı olurlar.
DİYABETE İYİ GELİR
Ceviz yemek, Tip 2 diyabet geliştirme riskini azaltabilir. Aynı zamanda ceviz, mükemmel bir protein, sağlıklı yağ ve lif porsiyonu sağlarlar. Kilo almadıkları için şeker hastaları da endişe duymadan tüketebilirler.
KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR
Ceviz lif oranı yüksek olduğu için bir avuç tükettikten sonra kendinizi çok daha tok hissetmenizi sağlar. Protein açısından oldukça zengindirler ve sağlıklı kilo vermeye yardımcı olurlar.
SİNDİRİME İYİ GELİR
Ceviz lif açısından zengindir. Bu nedenle, bağırsakları temizlemeye ve vücudu detoksifiye etmeye yardımcı olurlar. Kabızlığı önemli derecede önler.
Sağlıksız bir mikrobiyota bağırsaklarınızda iltihaplanmaya neden olabilir ve bu durumda obezite, kanser ve diğer kronik hastalık riskini artırabilir. Bu nedenle ceviz yemek oluşabilecek sağlık sorunlarını engelleyebilir.
CİLDE VE SAÇA İYİ GELİR
Çevrede bulunan serbest radikaller vücuda fazlasıyla zarar verir. Ciltte kuruluk ve kırışıklık oluşmasından sorumludurlar.
Ceviz bu serbest radikallerle savaşmaya yardımcı olur. Düzenli ceviz tüketimi göz altındaki koyu halkaların azalmasına yardımcı olur.
CEVİZ TÜKETMENİN YOLLARI
Sağlıklı atıştırmalıkların tadını tek tek çıkarmanın geleneksel yolunun yanı sıra, onu tüketmenin başka yolları da var: