Kene tehlikesine dikkat! Özellikle o kişiler tehlike altında...

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Uzmanı Prof. Dr. Rahmet Güner, şu anda aktif bir şekilde Kırım Kongo Kanamalı Ateş (KKKA) hastalığı tanısı alan vakalar görüldüğünü söyledi. Esas bulaş yolunun hastalık etkenini taşıyan kenenin kişinin vücuduna tutunması olduğunu dile getiren Güner, kene vakalarının özellikle İç Anadolu'nun kuzeyi, Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde daha sık vaka görüldüğüne dikkat çekti. Güner, şu bilgileri verdi:
Risk gurubunda kimler var?
Kırsal kesimde çalışan ve yaşayanlar, çiftçiler, hayvan bakıcıları, kamp yapanlar, tarım ve orman işçileri, askeri birlikler, veterinerler, mezbaha çalışanları, özellikle endemik bölgelerde çalışanlar başta olmak üzere sağlık personeli ve laboratuvar çalışanları.
Hastalığın belirtileri neler?
Kene tutunmasından veya temastan sonra hastalığa ait klinik bulguların başladığı döneme kadar geçen süre 1 ila 3, en fazla 9 gün. Hastalık düşündürücü bulgular ateş, halsizlik, iştahsızlık, eklem, kas ve baş ağrısı, bulantı-kusma, bazen ishal, döküntü. Burun, diş eti kanaması gibi ciltte kanama bulguları olabiliyor. Özellikle ağır seyirli vakalarda gelişen kanamalar, hastanın ölümüne yol açabiliyor.
Aşı ile önlenebilir mi?
Bugün için hastalıktan korunmaya yönelik etkinliği kanıtlanmış bir aşı yok. Sağlık Bakanlığı tarafından KKKA'nın kontrolüne yönelik çalışmalar bir program çerçevesinde yürütülmekte.
KKKA'dan korunmak için ne yapmalı?
Kene yönünden riskli olabilecek kırsal alanlara gidilirken, vücudu örten açık renkli kıyafetler giyilmeli, pantolon paçaları çorapların içerisine sokulmalı. Riskli alanlardan dönüşte kene açısından vücut kontrolü yapılmalı. Eğer kene saptanırsa en kısa sürede çıplak elle değil, eldivenle veya bir poşetle, bezle kene vücuda tutunduğu yerden bütün olarak çıkartılmalı. Kişi bu işlemi kendi yapamadığında ise en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalı. Kene vücuttan ne kadar erken çıkarılırsa hastalığın bulaşma ihtimali o kadar azalır. Kenenin vücuttan ayrılması için sigara dumanı üflemek, kolonya, gaz yağı gibi maddeler tutmaktan kaçınılmalı.