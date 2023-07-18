Kene tehlikesine dikkat! Özellikle o kişiler tehlike altında...



KKKA'dan korunmak için ne yapmalı?

Kene yönünden riskli olabilecek kırsal alanlara gidilirken, vücudu örten açık renkli kıyafetler giyilmeli, pantolon paçaları çorapların içerisine sokulmalı. Riskli alanlardan dönüşte kene açısından vücut kontrolü yapılmalı. Eğer kene saptanırsa en kısa sürede çıplak elle değil, eldivenle veya bir poşetle, bezle kene vücuda tutunduğu yerden bütün olarak çıkartılmalı. Kişi bu işlemi kendi yapamadığında ise en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalı. Kene vücuttan ne kadar erken çıkarılırsa hastalığın bulaşma ihtimali o kadar azalır. Kenenin vücuttan ayrılması için sigara dumanı üflemek, kolonya, gaz yağı gibi maddeler tutmaktan kaçınılmalı.