Keskin gözlerin anahtarı bu adımlarda saklı! Adeta gözlerin ilacı...

Günümüzde belki de en çok ihmal ettiğimiz organlarımızdan biri olan gözler, aslında hayata açılan penceremiz. Teknolojinin de ilerlemesiyle ekranlara maruz kalma süremiz ise artıyor. Bu durum da gözlerimizin sağlığıı tehdit ediyor. Tüm yönleriyle göz sağlığı hakkında bilinmesi ve nelere dikkat edilmesi gerektiğini Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Eyüp Özcan anlattı.

Giriş Tarihi: 15.01.2023 10:33 PAYLAŞ ABONE OL

En değerli organlarımızdan biri olan göz sağlığımızı korumamız için dikkat etmemiz gerekenler ise şöyle...

Göz Sağlığı ve Beslenme

Göz sağlığı için tüketilmesi gereken bazı gıdalar vardır. Bu besinler ayrıca vitaminler, doymamış yağ asitleri ve eser elementler açısından zengindir. Özellikle E, A ve C vitaminleri içeren besinler (domates, kivi, portakal, limon, bezelye, çilek, portakal, badem, fındık, havuç, tatlı patates, pırasa, ıspanak, brokoli, ayçekirdeği gibi...) omega asitleri (yağlı balıklar), selenyum ve çinko'dan zengin beslenmek göz sağlığı için oldukça faydalıdır. Ayrıca bol su tüketmek de gereklidir.