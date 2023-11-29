Kış aylarında en sık görülen hastalık! Uzmanı korunmanın yollarını anlattı...



"İstirahat oldukça önemli"

Tedavi yollarına değinen Prof. Dr. Sünbül, "Mevsimsel enfeksiyon hastalıklarında tedavi yaklaşımı hastalığın türüne, semptomların şiddetine ve hastanın genel sağlık durumuna göre değişir. Mevsimsel hastalıkların tedavisinde genel olarak dinlenme ve iyi beslenme, vücudun enfeksiyonla mücadele etmesine yardımcı olur. Ayrıca bol miktarda sıvı almak yararlıdır. Ağrı kesici ve ateş düşürücü gibi ilaçlar belirtilerin hafiflemesini sağlar. Ancak bu tür ilaçlar doktor önerisiyle alınmalıdır. Bulunulan odanın nemlendirilmesini sağlamak ve havalandırmak ihmal edilmemelidir. Virüslerin neden olduğu hastalıkların tedavisinde bakteri türü mikroplara etkili olan antibiyotiklerin bir yararı yoktur" diye konuştu.





"Kronik akciğer hastalığı olanlar risk altında"

Enfeksiyon hastalıklarında kimlerin risk altında olduğunu dile getiren Sünbül, "Özellikle yaşlı, müzmin akciğer hastalığı olanlar, böbrek hastaları, şeker hastaları, bağışıklığı baskılayıcı tedavi alanlarda veya küçük çocuklarda bu hastalıklarda dikkatli olunmalıdır. Çünkü bu hastalarda mevsimsel enfeksiyon hastalıkları bazen zatürre, sinüzit, astım alevlenmelerine ve çocuklarda orta kulak iltihabına ilerleyebilir. Uzamış öksürük, balgam atma, devam eden ateş, nefes darlığı, kulakta ağrı veya akıntı gibi belirtiler uyarıcı olmalıdır. Hastalık belirtileri geçmeyen veya artan kişiler sağlık kurumuna başvurmalıdır. Bu gibi komplikasyonların seyri kişinin yaşına, genel sağlık durumuna ve bağışıklık sistemine bağlı olarak değişebilir. Yaşlı, immun yetmezliği olan, akciğer, böbrek veya karaciğer hastalığı olanlarda ortaya çıkan zatürre hayatı tehdit edebilir. Ciddi zatürre hastaları hastanede yatarak tedavi edilmelidir" şeklinde konuştu.