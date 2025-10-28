Kış aylarında hastalanmamak mümkün! Bağışıklığı uçuran besinler açıklandı

Kış mevsimiyle birlikte grip, soğuk algınlığı ve üst solunum yolu enfeksiyonları kapıda belirdi. Uzmanlar, bu dönemde bağışıklık sistemini güçlü tutmanın yolunun doğru beslenmeden geçtiğini vurguluyor. Mevsimine uygun besinlerle hazırlanan dengeli bir beslenme programı ise hastalıklara karşı doğal bir kalkan oluşturabilir. Peki hangi besinleri tüketmeliyiz? Uzmanlar açıkladı...

Mevsimsel değişimlere uyum sağlamanın, vücudu soğuk hava koşullarına karşı korumanın ve hastalık riskini azaltmanın en etkili yolunun doğru ve mevsimine uygun besinleri tercih etmek olduğunu belirten Diyetisyen Gözde Aydın, "Birinci önceliğimiz renkli ve çeşitli besinlerle dolu bir diyetin sürdürülmesidir" dedi.



Kış aylarında taze meyve ve sebze çeşitliliği azalsa da, bu dönemde A, C ve E vitaminlerinden zengin birçok besin bulunuyor. Diyetisyen Aydın, "Portakal, mandalina, nar, ıspanak, brokoli, havuç ve turp gibi sebze ve meyveler antioksidan yönünden zengindir. Bu besinleri sofralarımızdan eksik etmemeliyiz" diye konuştu.