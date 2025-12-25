Kış aylarında kalp alarm veriyor! Uzmanlardan hayat kurtaran 10 öneri

Tüm dünyada en önemli ölüm nedenlerinin başında kalp hastalıkları geliyor. Bu nedenle soğukların etkisini gösterdiği kış aylarında kalp sağlığına ayrı bir özen göstermek gerekiyor. Çünkü soğuk hava ve ani sıcaklık değişiklikleri, kalp yetersizliği, ritim bozuklukları ile kalp krizini tetikleyebiliyor. Kalp hastalarının özellikle dikkat etmesi gereken konulardan birinin de soğuk havalar olduğunu belirten Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ercan Türk, "Soğuk havayla birlikte damarlar büzüşüyor, kan basıncı yükseliyor ve kalbin iş yükü önemli ölçüde artıyor" dedi.

Dr. Ercan Türk, kış aylarında kalbi korumaya yardımcı olacak 10 önerisini şu şekilde sıraladı: