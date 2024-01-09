Kış aylarında tavan yapıyor! "Kırmızı göz hastalığına" dikkat...



"BİR GÖZDE BAŞLIYOR, BİRKAÇ GÜN İÇİNDE DİĞER GÖZE DE GEÇİYOR"

Rahatsızlığın genellikle bir gözde başlayıp birkaç gün içinde diğer gözde de bulguların ortaya çıktığını kaydeden Prof. Dr. Sızmaz kızarıklığa ek olarak yüzeysel kanamalar, sulanma, çapaklanma, ağrı, yabancı cisim hissi ve ışığa duyarlılık görüldüğünü anlattı. Hastalığın çok yüksek bulaşıcılığı olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Sızmaz, daha sonra şunları söyledi:

"Bulaşıcılık 10- 14 gün kadar devam eder. Hava yoluyla da bulaş olabilmesi, özellikle ailenin bir ferdinin dışarıdan hastalığı almasından sonra evdeki tüm bireylerin enfekte olmasına yol açabilir. Bu nedenle, ellerin sık yıkanması gibi kişisel önlemlerin yanında yakın temastan kaçınmak, havlu ve çarşaf gibi ortak kullanılan eşyaları ayırmak gibi önlemler de mutlaka alınmalıdır. Hasta birey elini gözüne sık götürmekten de kaçınmalıdır bu durum diğer göze ve diğer fertlere bulaş açısından önemli yer tutar."



"BELİRTİ VE BULGULAR GENELLİKLE 1 HAFTADA DÜZELİR"

Klinik bulguların tanı koymak için çoğunlukla yeterli olduğundan bahseden Prof. Dr. Sızmaz hastalığın kendi kendini sınırladığını ve tedavisiz bile düzelebildiğini dile getirdi. Belirti ve bulguların genellikle 1 haftada düzeldiğini vurgulayan Prof. Dr. Sızmaz, "3 haftaya kadar uzayan veya erken tekrarlayan olgulara da rastlanıyor. Tedavide antibiyotiklerin yeri olmadığı gibi adenoviral konjonktivitte antiviral göz damla veya pomadlarının da yeri yoktur. Soğuk pansuman ve sık uygulanan, koruyucu madde içermeyen göz damlaları hastaların konforunu artıracaktır. Bununla beraber, özellikle çocuklarda sekonder bakteriyel enfeksiyonların tabloya eklenmesini önlemek için antibiyotik damlalar reçete edilebilir. Yalancı membranların yani zarsı oluşumların temizlenmesi göz kapağında şekil bozukluğu kalmaması için önemlidir. Kornea tutulumu varsa uzun soluklu takibe ihtiyaç olduğu hasta ile paylaşılmalıdır bu durumda kortikoseroid içeren göz damlalarının kullanılması gerekebilir" dedi.