Kış boyu hasta olmayanların sırrı ortaya çıktı! Sofranızda mutlaka olmalı





"KIRMIZI PANCAR EN GÜÇLÜ ANTİOKSİDAN"

C, A, E, K vitaminleri açısından zengin olan kırmızı pancarın, B vitaminleri ve folik asit de içerdiğini belirten Akgül, "Pancarın sağlık yararlarını artıran diğer vitaminler ve mineraller magnezyum, potasyum, kalsiyum, manganez, sodyum, bakır, fosfor, çinko ve demirdir. Polonya'da yapılan bir araştırmada, zengin betalain içeriğine sahip olmasından dolayı kırmızı pancarın en güçlü antioksidan özelliklere sahip ilk on sebze arasında yer aldığı kabul edilmiştir" şeklinde konuştu.



"BROKOLİ VİRÜS VE BAKTERİLERE KARŞI KORUYUCU ETKİ GÖSTERİR"

Karnabahar, brokoli, turp, lahana gibi sebzelerin içerdiği fitokimyasallarla bağışıklık sistemini desteklediğini aktaran Akgül, "Brokoli ailesinden brüksel lahanası, yer elması, kıvırcık, mor ve karalahanayı da menünüze ekleyebilirsiniz. Brokoli lif, A,C ve K vitamini, potasyum, folat, demir gibi mineraller içermektedir. Hücrelerin yapısı üzerine olumlu etki göstermesinin yanı sıra virüs ve bakterilere karşı koruyucu etki gösterir. Özellikle gribal enfeksiyonlar gibi bağışıklığın desteklenmesi gereken durumlarda tüketilmesi önerilir" diye konuştu.