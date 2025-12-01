Kışın su içmeyi unutmak bağışıklığı çökertiyor! İşte her gün içilmesi gereken su miktarı...

Prof. Dr. Sedat Üstündağ, su tüketimi ve sıvı alımının her mevsim önemli olduğunu belirterek, kış aylarında vücudun susuz bırakılmaması gerektiğini söyledi.

Üstündağ, suyun insan yaşamının vazgeçilmez bir parçası olduğunu ifade etti. Su içmenin sağlıklı bir yaşamın devamı için kritik rol oynadığını vurgulayan Üstündağ, "Su olmadığında dünyada yaşam olmaz. O yüzden 'su hayattır' diyoruz. Erkeklerde vücudun yaklaşık yüzde 60'ı, kadınlarda ise yüzde 50'si sudur. Bu oranlar suyun önemini açıkça ortaya koyuyor." dedi.

Üstündağ, kış aylarında terlemeyle olan su kaybının yaz aylarına göre azaldığını ancak bunun susuzluk riskini ortadan kaldırmadığını belirtti.