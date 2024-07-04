Klimayı bu şekilde sakın kullanmayın! Ölümcül olabilir…

Klimalar yaz sıcaklarında ferahlamamız için bize destek olabilir. Ancak klimaların yanlış ve bilinçsiz bir şekilde kullanımı sonucu birçok riskle karşı karşıya kalabiliriz. Klima kullanımına dikkat edilmediğinde ve oluşabilecek riskleri anlatan Dr. Adem Yılmaz alınabilecek önlemleri anlattı.

KLİMALARIN HATALI KULLANIMI SORUN OLUŞTURUYOR Klimaların bilinçli kullanımının özellikle aşırı sıcak bölgelerde çalışan bireylerin iş performansını olumlu şekilde etkilediğini, sıcak havanın zihinsel ve fiziksel aktiviteler üzerinde oluşturduğu olumsuz etkileri giderdiğini ve terlemeyi azaltarak vücudun sıvı kaybını engellediğini anlatan Dr. Yılmaz, klimaların hatalı şekilde kullanılmamasının ise lejyoner hastalığının yanı sıra; kas, boyun ve sırt ağrıları, eklem tutulmaları, enfeksiyon ve alerjiye neden olabileceğini ifade etti.

SOLUNUM YOLUYLA BULAŞIYOR

Halk arasında daha çok klima zatürresi olarak bilinen ve yaygın vücut ağrısı, yüksek ateş, baş ağrısı, mide bulantısı, ishal ile seyreden lejyoner hastalığının 'legionella pneumophila' bakterisinin neden olduğu ciddi bir akciğer enfeksiyonu olduğunu anlatan Dr. Yılmaz, "Bu hastalık klima, jakuzili havuz, dekoratif fıskiyeler, havalandırma sistemleri gibi yerlerden solunum yoluyla bulaşır. Kronik solunum yolu problemleri olan kişilerde, bağışıklık sistemi zayıf bireylerde ve diyabetlilerde (şeker hastalığı) can kaybına yol açabilmektedir" dedi.

ÖLÜMCÜL OLABİLİYOR

Hatalı klima kullanımın neden olabileceği hastalıklar arasında en tehlikelisinin lejyoner hastalığı olduğunu ifade eden Dr. Yılmaz, "Bu hastalık, alt solunum enfeksiyonuyla kendini gösterir ve ölümle sonuçlanabilir. Özellikle solunum yolu problemi olan hastalar için aşırı soğutulmuş ortamlarda bu risk daha fazladır" diyerek, ateş, uzamış öksürük, eklem ağrıları, bulantı ve karın ağrısının bu zatürre tipinin en önemli belirtileri arasında yer aldığını söyledi.