Köpekler Elma Yiyebilir Mi? Cins, Yetişkin ve Yavru Köpekler Elma Yer Mi?

En sadık dost olarak anılan köpeklerin neleri yiyip neleri yememesi konusunda, köpek sahiplerinin mutlaka bilinçlenmesi gereklidir. Köpekler iştahlı canlılar oldukları için meyve, sebze veya et ürü her türlü gıdaya iştah duymaktadır. Bu konuda elma köpeğe verilir mi veya yavru köpek elma yer mi soruları sıklıkla araştırılmaktadır. Köpeklerinin hangi sebze ve meyve türlerini yiyebileceğini merak eden bireyler bu konuyu araştırırken köpekler elma yiyebilir mi sorusunu da gündeme getirmektedir.

Köpekler Elma Yiyebilir Mi?

Dünya genelinde insanlara en sadık dost olarak bilinen köpekler, bozkurt türünün bir üyesidir. Köpekler etçil varlıklardır ancak bu etçillik zorunlu olmadığı için, et ürünü dışında da gıdaları tüketebilirler. Özellikle ev köpekleri sahipleriyle kurdukları bağ nedeniyle onların yediği hemen her şeyi tatmak isterler. Bazı meyve ve sebzelerin tadı köpeklerin oldukça hoşuna gittiği için afiyetle yerler. Bahsi geçen meyvelerden biri olan elma köpeklerin yemesinde sakınca olmayan bir gıda türüdür. Hatta elmanın içeriğindeki A ve C vitaminin bolca olması köpeklerin gelişimine katkı sağlamakta, antioksidan da sindirim sistemlerini düzenleyip idrar yollarını temizlemeye yardımcı olmaktadır. Köpeklerin elma yemesinde bir sakınca olmadığı gibi sağlığı için önerilen ek gıdalardan biridir.

Yavru Köpeğe Elma Verilir Mi?

Sevimli ve tombul halleriyle herkesin içini ısıtan yavru köpekler oldukça iştahı açık canlılardır. Köpeklerin yavruluk döneminde beslenme düzeni onların gelişimi ve sağlığı açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle bireyler yavru köpeklerinin beslenmesine vitamin oranı yüksek gıdalarda eklemelidirler, bazı meyve-sebze ve süt ürünleri yavru köpeklere yedirildiği zaman gelişimlerine fayda sağlamaktadır. Örneğin elma, içeriğindeki vitaminler sayesinde köpeklerin yemesinde sakınca olmayan yiyeceklerden biridir. Yavru köpek eğer dişleri çıkmış ve taneli yiyebilecek büyüklüğe ulaştıysa, haftada 2-3 kez olmak üzere çeyrek elma yiyebilirler. Mümkünse yavru köpeğe verilecek elmanın kabukları soyulmalıdır. Henüz çiğneme yetisi yeni geliştiği için elmanın kabuğu yavru köpeklerin midesini bulandırabilir.