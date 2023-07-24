Köpekler Yoğurt Yiyebilir Mi? Cins, Yetişkin ve Yavru Köpekler Yoğurt Yer Mi?

Köpekler insanlara en sadık ve sevgi dolu canlılardır. Bir köpeği sahiplenip ona bakmak hem çok özel hem de sorumluluk gerektiren bir eylemdir. Bahsi geçen sorumlulukların en başında köepklerin yavruluktan itibaren doğru ve sağlıklı bir beslenme şekliyle büyütülmesi yer alır. Köpek beslenme şeklinde mamalarının haricinde faydalı bir takım gıdalarında olması gereklidir. Köpek maması dışında köpeklere verilebilecek en güzel alternatif gıdalar arasında yoğurt, kefir gibi ürünler yer almaktadır. Yoğurt da köpeklerin yemesinde sakınca olmayan aksine faydalı gıdalardan biri sayıldığı için, köpek sahipleri sıklıkla 'köpekler yoğurt yiyebilir mi, yerse ne olur' gibi soruları gündeme getirmektedir.

Köpekler Yoğurt Yiyebilir Mi?

Köpekler, bozkurtun alt türlerinden biri olan köpekgiller familyasına ait bir hayvandır. Yaklaşık 400 köpek cinsi mevcuttur, bu cinslerin hem arasında 100 kiloya kadar ulaşabilen oldukça iri cinsler hem de bir kediden çok daha küçük boyutlarda cinsleri vardır. Köpekler etçil canlılardır ancak bu zorunlu bir etçillik olmadığı için diğer pek çok gıdayı da yiyebilirler. Zaten köpekler hali hazırda iştahlı canlılardır, özellikle evde bakılan köpekler sahiplerinin yediği hemen her yiyeceğe meraklı ve iştahlı yaklaşır. Yoğurt da köpeklerin afiyetle yiyebileceği türden bir gıdadır, süt ürünleri köpeklerin vazgeçilmez besinlerinden biridir. Özellikle yoğurt köpeklerin tadını sevdiği yiyecekler arasında yer almaktadır. Köpeğin cinsi ne olursa olsun yoğurt yemelerinde bir sakınca yoktur. Ancak köpekte herhangi bir özel durum ya da rahatsızlık varsa, mutlaka veteriner hekime danışarak ilave gıdalar verilmelidir.

Yavru Köpeklere Yoğurt Verilir Mi?

Köpekler ne kadar sevimliyse yavru köpekler iki kat daha sevimli desek abartmamış oluruz. Bu tombul sevimli canlılar henüz yavruyken oldukça oburdurlar ve doyma güdüleri pek yoktur. Bu durum onları daha da tatlı kılsa da beslenmelerinde sahiplerine büyük iş düşmektedir. Yavru köpeklerin düzenli ve uygun mamalarla beslenmesi gereklidir. Yavru köpeğe maması dışında herhangi bir gıda vermek istiyorsanız bu gıdalar arasında yoğurt oldukça doğru bir seçenek olacaktır, çünkü yoğurt kalsiyum ve mineral açısından oldukça zengin bir besindir. Bunun yanı sıra doğal bir probiyotik olan yoğurt tıpkı insanlarda olduğu gibi köpeklerinde sindirim sistemine iyi gelmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken unsur, yoğurdun mümkünse ev yoğurdu ve oda sıcaklığında olmasıdır. Haftada 4-5 öğün olarak yavru köpeğinize rahatlıkla yoğurt verebilirsiniz, minik patili dostunuz afiyetle tüketecektir.