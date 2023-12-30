Kovid mi grip mi? Kafa karıştıran semptomların cevabını Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tozkoparan verdi!





BELİRTİLER VARSA YILBAŞI ETKİNLİĞİNDEN KAÇININ

PROF. Dr. Tozkoparan, yılbaşı sosyal etkinliklerinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini ise şöyle sıraladı: "Yılbaşında çoğu kişi ailesiyle ve sevdikleriyle bir araya gelecek. Hastalıkların arttığı bu günlerde bu tür etkinliklere katılırken sağlık açısından dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Evde veya dış ortamlar fark etmeksizin hasta kişilerin ateşi 38 dereceyi geçiyorsa bu ortamlardan uzak kalması gerekiyor. Hastalık belirtileri oluştuktan sonra 3-4 gün boyunca bulaştırıcılık devam ediyor. Çocuklarda ve yaşlılarda bu süreç 7-10 gün aralığına uzayabilmektedir. Belirtiler varsa toplu ortamlardan olabildiğince kendinizi sakınmanız gerekiyor. Yüksek ateş ve öksürük varsa, özellikle riskli gruptaki kişilerden uzak durmalısınız. Hasta bir kişiyle görüştüyseniz yılbaşında aile ortamınıza ve sosyal ortamlara girerken maske ile durmalısınız. Böyle bir durumda sosyal ilişkilerinizden ödün vermeniz herkes için sağlıklı olacaktır."





VİRÜSLER AKCİĞERE İNDİYSE DİKKAT

Akciğerler için risk durumunu da değerlendiren belirten Prof. Dr. Tozkoparan, şöyle dedi: "Virüs akciğerlere indiğinde zatürre hastalığına neden olabilmektedir. Akciğerlerdeki hava boşluklarında yaygın bir iltihaplanmaya yol açarak solunum yetmezliğine yol açabilir ve solunum yetmezliği ileri boyutlara geçerse oksijen tedavisi gerekmektedir. Risk faktöründeki hastalarda tehlike daha ciddi boyuttadır. Akciğerlere indiğini anlamak için akciğer filmi çekilmektedir. Eğer şüphelenilen bir durum söz konusu olursa tomografi çekilmektedir."