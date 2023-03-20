Küçük Dil Ne İşe Yarar? Küçük Dil Görevi ve Vücuda Faydası Nedir?

Küçük dil ne işe yarar konusu incelenirken konu ile ilgili çok sayıda araştırmanın yapıldığı dikkat çekecektir. Küçük dil görevi araştırıldığında bu organın görevini tam anlamıyla yapmasının diğer organların görevini yapmasını kolaylaştırdığı anlaşılacaktır. Küçük dilin işlevi, insan anatomisinin incelenmesinde de çok büyük kolaylık sağlayacaktır. Küçük dilin vücuttaki görevi nedir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Küçük Dil Ne İşe Yarar?

Küçük dil, damağın arka bölümünde yer alan ve ağzın tam olarak açılmasıyla görülen küçük bir et parçasıdır. Küçük dil, tıp literatüründe palatine uvula olarak adlandırılır. Bu küçük et parçasının ne olduğu ve görevinin ne olduğu ile ilgili çok sayıda araştırma yapılmıştır. Küçük dilin görevleri ile ilgili aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.

Kişinin konuşma yeteneğinin devamlılığını sağlar.

Tüketilen besinlerin direkt olarak nefes borusuna kaçmasını önler.

Damağın kapanmasına destek olur.

Etrafında tükürük bezleri olduğundan konuşma eyleminin rahat bir şekilde yapılmasını sağlar.

Seslerin doğru şekilde ağızdan çıkmasını sağlar.

Küçük Dilin Vücuttaki Görevi Nedir?

Küçük dilin görevi sadece konuşmaya destek olması ile sınırlı değildir. Seröz bezi, tükürük üretiminden sorumludur. Bu salgı küçük dil tarafından salgılanır. Küçük dilin çevresinde çok sayıda kas lifi ve alveol bulunur. Bu sayede bazı zararlı bakterilerin boğazdan geçmesi engellenir.

Küçük dil, özellikle üst solunum yolu enfeksiyonuna yakalanma riskini de en aza indirir. Küçük dilin genel anlamda pozitif yönde etkileri olsa da bazı kişiler için olumsuz etkisi söz konusu olabilir. Uyku apnesi ve horlama gibi sorunlar genellikle küçük dilin büyük olmasından kaynaklıdır. Kişinin rahat nefes alamaması sorusunu da küçük dil sorunundan kaynaklı olabilir.

Küçük dilin görevlerinden biri de ağız içinin nemli kalması ve boğazın kuru kalmasını önlemektir. Boğazın nemli olması, boğaz şişliğinin de yaşanmasına engel olacaktır. Grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklarda bademcikler ile birlikte küçük dil de şişerek hastada mide bulantısı hissi yaratabilir. Kişinin günlük yaşamında sorun yaşanmasına neden olan bu hastalıklar antibiyotik tedavisi gerektirebilir. Küçük dil sorunlarına çözüm bulmak için kulak-burun-boğaz uzmanlarına müracaat etmeniz gerekir.