Haberler Roza Haberleri Sağlık Haberleri Kulak Delinince Banyo Yapılır Mı? Kulak Deldirdikten Kaç Gün Sonra Duş Alınır?

Kulak Delinince Banyo Yapılır Mı? Kulak Deldirdikten Kaç Gün Sonra Duş Alınır?

Kulak delinince banyo yapılır mı sorusu sıklıkla gündeme geliyor. Basit bir işlem olan kulak deliminin ardından, enfeksiyon ve iltihaplanmayı önlemek için dikkat edilmesi gereken unsurlar bulunuyor. Bu yazımızda sizin için kıkırdak deldirdikten kaç gün sonra duş alınır, kulak deldirdikten sonra ne zaman su değmeli gibi soruların yanıtlarını derledik. Eğer siz de kulak deldirdikten sonra banyo yapılır mı diye düşünüyorsanız, yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 14.03.2023 10:35 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 10:35
ABONE OL
KULAK DELİNİNCE BANYO YAPILIR MI? KULAK DELDİRDİKTEN KAÇ GÜN SONRA DUŞ ALINIR?

Küpe ve piercing modelleri, kadın ya da erkek fark etmeksizin herkesin severek kullandığı aksesuarlar arasında yer alıyor. Zaman içerisinde bu aksesuarlar kulakların bir ya da birden fazla bölgesinde kullanılmaya başlandı. Bu aksesuarlar, iğne ya da tabanca gibi özel aletlerin yardımıyla kulağa takılıyor. Peki, kulak deldirdikten sonra ne zaman su değmeli? Yazımızın devamında kulak deldirdikten sonra banyo yapılır mı, kıkırdak deldirdikten kaç gün sonra duş alınır sorularının yanıtını bulabilirsiniz. Akıllardaki kulak delinince banyo yapılır mı sorusunun yanıtı aşağıda sizi bekliyor.

Kulak Delindikten Kaç Gün Sonra Banyo Yapılır?

Kulak delimi iğne ya da tabanca gibi özel aletlerle gerçekleştirilir. Ardından kullanıcılar, delinen bölgeye bakım yaparak o alanda oluşabilecek enfeksiyon gibi durumları önleyebiliyor. Bu durumda duş alımına da dikkat etmek gerekiyor. Kulak deliminin ardından delinmiş kısım yara olur. İyileşmesi için ise kabuklanması gerekir. Kulak deliminin yapıldığı gün duş alındığında, kulağa su değmesinden kaynaklı olarak yara kolay kolay kabuk bağlamaz. Bu nedenle kulak deldirdikten yaklaşık 24 saat sonra duş almanız daha iyi olacaktır.

Kulak Delindikten Sonra Duş Alırken Neye Dikkat Etmek Gerekir?

Kulağınızı deldirdiniz, bir gün beklediniz ve duş aldınız. Şimdi ise dikkat etmeniz gereken birkaç unsur bulunuyor. İşte kulak delindikten sonra duş alırken dikkat etmeniz gerekenler:

  • Duş aldıktan sonra küpenin etrafını kulak çubuğu yardımıyla temizleyin.

  • Kulak deldirdiğiniz yer tarafından önerilen şekilde kulağınızı temizleyerek krem sürün.
  • Son olarak kıyafet giyerken ya da çıkarırken küpeye takılmamasına dikkat edin.

SON DAKİKA SON DAKİKA