Kulak Delinince Banyo Yapılır Mı? Kulak Deldirdikten Kaç Gün Sonra Duş Alınır?

Küpe ve piercing modelleri, kadın ya da erkek fark etmeksizin herkesin severek kullandığı aksesuarlar arasında yer alıyor. Zaman içerisinde bu aksesuarlar kulakların bir ya da birden fazla bölgesinde kullanılmaya başlandı. Bu aksesuarlar, iğne ya da tabanca gibi özel aletlerin yardımıyla kulağa takılıyor. Peki, kulak deldirdikten sonra ne zaman su değmeli? Yazımızın devamında kulak deldirdikten sonra banyo yapılır mı, kıkırdak deldirdikten kaç gün sonra duş alınır sorularının yanıtını bulabilirsiniz. Akıllardaki kulak delinince banyo yapılır mı sorusunun yanıtı aşağıda sizi bekliyor.

Kulak Delindikten Kaç Gün Sonra Banyo Yapılır?

Kulak delimi iğne ya da tabanca gibi özel aletlerle gerçekleştirilir. Ardından kullanıcılar, delinen bölgeye bakım yaparak o alanda oluşabilecek enfeksiyon gibi durumları önleyebiliyor. Bu durumda duş alımına da dikkat etmek gerekiyor. Kulak deliminin ardından delinmiş kısım yara olur. İyileşmesi için ise kabuklanması gerekir. Kulak deliminin yapıldığı gün duş alındığında, kulağa su değmesinden kaynaklı olarak yara kolay kolay kabuk bağlamaz. Bu nedenle kulak deldirdikten yaklaşık 24 saat sonra duş almanız daha iyi olacaktır.

Kulak Delindikten Sonra Duş Alırken Neye Dikkat Etmek Gerekir?

Kulağınızı deldirdiniz, bir gün beklediniz ve duş aldınız. Şimdi ise dikkat etmeniz gereken birkaç unsur bulunuyor. İşte kulak delindikten sonra duş alırken dikkat etmeniz gerekenler: