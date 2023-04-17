Kullandığınız tencereye dikkat! Kan değerlerinizdeki tehlikenin sebebi...

Doç. Dr. Ekinci, "Demir eksikliği anemisinin erken evrelerinde semptomlar (şikâyetler) daha hafif görülürken, aneminin şiddeti arttıkça semptomlar belirginleşir. En sık görülen semptomlar solukluk, halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık, çarpıntı, nefes darlığı, baş ağrısı, egzersiz intoleransı, depresyon, huzursuz ayak sendromu, tırnaklarda değişiklikler, saç dökülmesi, ağız kenarı ve dilde çatlaklar, yutma güçlüğü, pika olarak tanımlanan "toprak yeme özlemi", buz yeme ve çocuklarda nörogelişimsel gecikme sayılabilir. Demir eksikliği anemisini tanısı kolaylıkla konulabilir. Tam kan sayımı, periferik kan yayması incelemesi, serum demir parametreleri) ve biyokimyasal testler tanıda kullanılmaktadır. Demir parametreleri tanıda, ayırıcı tanıda ve eksikliğin derinliğini göstermede yol göstericidir. Bazı olgularında tanı koymak kolay olsa da özellikle iltihap parametrelerinin de arttığı az sayıdaki hastalarda ayırıcı tanıda zorluk yaşanabilir ve tedaviden tanıya gidilmesi söz konusu olabilir" diye konuştu.

ALÜMİNYUM VE PASLANMAZ ÇELİK TENCERELER DEMİR EMİLİMİNİ AZALTIR

Yemek pişirilen tencerelerinin kansızlığa etki edebileceğini söyleyen Doç. Dr. Ekinci, "Demir emilimini etkileyen birçok faktör söz konusudur. Alüminyum ve paslanmaz çelik tencereler demir emilimini azaltır. Bu tür tencerelerde pişirilen et, yeşil yapraklı sebze gibi demir açısından zengin besinlerin emilim oranı azalmaktadır. Bu nedenle yemeğin pişirildiği kaplara dikkat edilmelidir. Kalsiyum da önemli bir molekül olup, diyetteki kalsiyum oranı artıkça demir emilimi azalmaktadır. Ayrıca çay, kahve ve kakao da içerdikleri tannik asit dolayısıyla demir emilimini azaltmaktadır. Demir yönünden zengin bir yemekten iki saat önce veya sonra çay ve kahve tüketilmemesi daha sağlıklı olacaktır. Çay ile kahve kıyaslandığında çay daha çok demir emilimini azaltabilmektedir. Sonuç olarak; demir eksiliği anemisi Dünya popülasyonunun yaklaşık %12'sini etkilemektedir. Özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki üreme çağındaki kadınlar ve çocuklar esas etkilenen popülasyonu oluşturmaktadır. Ülkemizde tarama programları, gebelik öncesi ve sonrası takipler ve erken çocukluk çağında demir replasmanı stratejileri sayesinde bu tablo daha az görülmeye başlamıştır" dedi.