Kurban atıklarına dikkat! Parazitlerden uzak durmak için kesinlikle bunu yapın

Parazitin kurbanlık hayvanlardan köpeklere, daha sonra da hayvanlara geçebildiğini söyleyen Dr. Arıkan, "Karaciğer kist hastalığı, köpeklerin bağırsağında yaşayan parazitin yumurtalarından insanların ağız yoluyla alması sonucu vücudundan kist oluşturmasıdır. Bu parazitin yumurtaları ağıza köpekleri sevince ve el yıkanmayınca insanlara geçiyor. Bu özellikle çocuklara da buradan geçebilir. Aynı zamanda köpeklerin dışkısıyla temas eden sularla yıkanan marul, maydanoz gibi yiyeceklerin yenmesiyle bu parazitler insanlara geçmekte ve vücudundan hastalık oluşturmaktadır. Bu hastalık köpekten köpeğe geçmemektedir. Hastalığın köpeğe bulaşma şekli ise çiğ yenilen enfekte olmuş etlerin yenmesidir. Kontrolsüz kesim yapılan kurban etlerinin enfekte olan organlarına ki bunlar yüzde 60 oranında karaciğer, yüzde 20 akciğer ve diğer bütün organlarda gözükmektedir. Bu dokuların dışarıya veya çöpe atılmasıyla bir şekilde köpeklerin bunlara ulaşması ve yemesi neticesinde yeniden köpeğin bağırsaklarında parazit haline dönüşüyor. Biz köpeklerden bu enfekte dokuları uzaklaştırdığımız zaman bir müddet sonra hastalık kendiliğinden yok olacak" ifadelerini kullandı.